Sénégal: Église catholique - Les fidèles célèbrent la naissance du Christ ce 25 décembre

La communauté catholique du monde célèbre, ce jeudi 25 décembre 2025, la fête de Noël qui marque la venue du Seigneur Jésus-Christ sur terre pour sauver et sortir l'humanité des ténèbres.

«N'ayez pas peur. Je vous annonce une nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une très grande joie. Un Sauveur vous est né aujourd'hui dans la ville de David ; c'est Lui le Messie, le Seigneur». Tel est le mystère de la naissance de Jésus-Christ ! Comme les bergers qui ont reçu cette bonne nouvelle de la part de l'ange, les fidèles catholiques, avec des cœurs purifiés, reçoivent, ce 25 décembre, dans la joie et l'allégresse, le fils de Dieu, l'enfant béni de Bethléem. Celui-là qui est venu au monde pour libérer les pécheurs et apporter la paix parmi les Nations.

La nativité du Messie va être célébrée ce mercredi dans le monde entier. Prince de la paix, le noble descendant de la lignée de David sera accueilli par des milliers de fidèles catholiques.

Dans l'Église catholique, Noël est un grand événement célébré dans la joie et l'espérance de vivre dans un monde meilleur.

Aussi, l'Évangile ou les textes saints (Ésaïe 9:5) nous rappellent que Noël, c'est également la célébration de la «Bonne nouvelle qui fut annoncée au monde entier plusieurs siècles avant sa venue».