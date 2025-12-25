Sénégal: La Casamance au coeur de la politique de rééquilibrage des investissements publics

En visite à Oussouye, dans le département du même nom, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a réaffirmé la volonté de l'État de corriger les déséquilibres territoriaux en matière d'investissements publics, en mettant un accent particulier sur les zones longtemps restées en marge du développement.

Le chef de l'État s'exprimait lors de la cérémonie de réception d'infrastructures réalisées dans le cadre du Programme de modernisation des villes (Promovilles).

Selon le président Faye, le développement harmonieux du pays passe nécessairement par une meilleure répartition des ressources publiques entre les grandes agglomérations et les collectivités territoriales. Il a souligné que les investissements dans les infrastructures de base constituent un levier essentiel pour améliorer les conditions de vie des populations et renforcer la cohésion nationale.

Le chef de l'État a, à cette occasion, salué les réalisations effectuées à Oussouye, estimant qu'elles traduisent concrètement la politique de territorialisation des projets et programmes de l'État. Il a félicité les équipes techniques et les autorités locales pour leur implication dans la mise en œuvre des ouvrages réceptionnés.

Reconnaissant le retard infrastructurel accusé par la Casamance, le président de la République a insisté sur la nécessité de libérer tout le potentiel économique et social de la région. Il a assuré que les interventions de Promovilles se poursuivront dans d'autres communes, tout en prenant en compte les besoins spécifiques exprimés par les autorités locales.