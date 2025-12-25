Sénégal: Ziguinchor - Le Président de la République rencontre les acteurs économiques pour relancer la région

Avant de quitter Ziguinchor, le Président de la République a reçu en audience les acteurs des chambres consulaires, du tourisme et de l'artisanat, informe la présidence sur Facebook. L'objectif de cette rencontre : discuter des difficultés économiques locales et des perspectives de relance de la région.

Au cours des échanges, les participants ont souligné plusieurs contraintes affectant l'artisanat et le secteur touristique, parmi lesquelles le manque de financement, les besoins en infrastructures, la baisse de l'activité touristique et les difficultés de transport.

Le Chef de l'État a salué le rôle stratégique de ces acteurs dans le développement économique et a réaffirmé l'engagement de l'État à soutenir la relance à travers différents projets, notamment dans le secteur agricole, la mise en place d'infrastructures de stockage, l'amélioration du réseau routier, le maintien du statut d'aéroport international de Ziguinchor, le développement d'une desserte fluvio-maritime et la création d'une compagnie aérienne à bas coût.