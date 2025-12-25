Sénégal: Diamaguène Sicap Mbao - Deux individus interpellés pour vol à l'arraché

Le poste de police de Diamaguène Sicap Mbao a interpellé, récemment, deux individus impliqués dans un vol à l'arraché commis en réunion avec usage d'un moyen roulant.

Selon les informations recueillies et communiquées par la Police nationale , le premier suspect a été appréhendé grâce à l'intervention de la victime et de passants. L'individu, descendu d'une moto conduite par son complice, avait violemment arraché le téléphone portable de sa victime sur le trottoir, à proximité du foirail de Diamaguène.

Pris de court par la réaction de la victime et des témoins, le conducteur de la moto a pris la fuite, abandonnant son acolyte.

Après une course-poursuite, le premier suspect a été maîtrisé et retrouvé en possession du téléphone volé. Confronté aux faits au poste de police, il a reconnu son implication sans réserve.