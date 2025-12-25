Sénégal: Noël 2025 - Monseigneur André Gueye appelle à la réconciliation nationale

25 Décembre 2025
Le Soleil (Dakar)

Le message de Noël de l'archevêque métropolitain de Dakar, Monseigneur André Gueye, a été marqué par un appel solennel à la paix, au pardon et à la réconciliation, adressé aux fidèles catholiques et à l'ensemble de la nation sénégalaise.

Pour sa première prise de parole à cette occasion depuis sa nomination, le prélat a placé son exhortation sous le sceau de l'espérance et du vivre-ensemble.

Revenant sur la signification profonde de la fête de Noël, Monseigneur André Gueye a rappelé qu'elle ne saurait être réduite à un simple événement du passé. « Noël est la célébration du mystère de Dieu présent parmi les hommes », a-t-il souligné, invitant les croyants à reconnaître, à travers la naissance de Jésus-Christ, Verbe incarné, l'expression de l'amour infini de Dieu pour l'humanité.

S'inspirant du chant des anges 

« Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime » -- l'archevêque a mis en lumière le lien étroit entre la gloire rendue à Dieu et la paix vécue entre les hommes. Il a insisté sur le fait que la paix prônée par Noël repose sur des fondements solides : la justice, la vérité, le pardon et la miséricorde.

Dans cette perspective, Monseigneur André Gueye a exhorté les fidèles, ainsi que toutes les personnes de bonne volonté, à accueillir pleinement ce message de paix afin de se réconcilier avec eux-mêmes, avec Dieu et avec leurs semblables. À ses yeux, la célébration de Noël constitue une opportunité privilégiée pour réparer les relations humaines, raffermir les liens familiaux et renforcer l'harmonie sociale.

