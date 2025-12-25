Sénégal: Sécurité - Un commissariat urbain inauguré à Bignona

Le dispositif sécuritaire de la Casamance se renforce avec la mise en service d'un nouveau commissariat urbain à Bignona.

L'infrastructure a été inaugurée ce mercredi 24 décembre 2025 par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Me Mouhamadou Bamba Cissé. Selon le ministre, cette réalisation s'inscrit dans le cadre du plan Diomaye pour la Casamance, qui vise à pacifier durablement la zone tout en luttant efficacement contre la délinquance et la grande criminalité.

Poursuivant son allocution, Me Mouhamadou Bamba Cissé a indiqué que l'ouverture de ce commissariat s'inscrit dans une dynamique de montée en puissance de la Police nationale et de renforcement de la police de proximité. Il a précisé que l'édifice répond aux normes internationales en matière d'infrastructures sécuritaires.