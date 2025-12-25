Sénégal: Thiès - Les usagers de la route renouent avec les feux de circulation tricolores

Le maire de la ville de Thiès, le Dr Babacar Diop, a procédé à la mise en marche des feux de circulation routière tricolores, ce mercredi 24 décembre 2025. Pour le moment, cinq carrefours seulement sont fonctionnels dans le cadre de la première phase de ce programme.

Selon le maire, la mise en marche de ces feux de signalisation constitue l'aboutissement d'un long processus qui a duré deux à trois ans, incluant les études, la recherche de financement, le lancement et l'exécution du marché.

D'après le Dr Babacar Diop, une enveloppe de 300 millions de francs CFA a été mobilisée pour cette première phase de l'année 2024, qui vient ainsi d'être inaugurée. Elle concerne les carrefours du stade Lat-Dior, d'EDK, de la gare routière, de la station Shell-Lycée Malick Sy et du stade Maniang Soumaré.

Pour la phase 2, prévue en 2025, le marché est déjà lancé et attribué à la même entreprise. Les travaux vont démarrer au plus tard en février 2026, selon le maire, au niveau des carrefours de la promenade des Thiessois, du passage à niveau, de la police centrale et du rond-point de Nguinth.

Concernant la phase 3, le financement est inscrit dans le budget 2026. Les travaux des carrefours de l'hôpital régional, du Robinet Bagarre, du champ de course et de Hersent seront lancés, a informé le Dr Babacar Diop. Deux autres carrefours, qui ne faisaient pas partie du programme initial, seront également réalisés : le carrefour de l'ancien restaurant Kawsara et celui situé entre le stade Lat-Dior et le Grand Standing.

Selon le maire, ces feux de signalisation, qui font leur retour à Thiès soixante ans après, vont renforcer la sécurité routière, fluidifier le trafic et améliorer la mobilité des automobilistes confrontés à de nombreux embouteillages observés depuis quelques années dans la capitale du rail. Ils contribueront également à la modernisation de la ville de Thiès, entre autres avantages.

Pour Babacar Diop, son ambition n'est pas seulement de doter Thiès de feux de signalisation, mais surtout de réussir la transformation de la cité du rail et d'en faire une véritable ville métropole, la plus belle du Sénégal. Le cadre de vie et le réseau routier seront réhabilités, l'éclairage public renforcé pour une couverture universelle, et les rues, avenues, places publiques ainsi que les quartiers seront pavés, a promis le maire.

Les conducteurs de motos Jakarta, les chauffeurs de la gare routière, les taximen, ainsi que les représentants du CETUD (Conseil exécutif des Transports urbains durables) et de l'Agence nationale de sécurité routière (ANASER) se sont réjouis de la réalisation des feux de signalisation dans la ville de Thiès. Ils ont invité les usagers à les respecter afin d'améliorer la fluidité de la circulation et de réduire les accidents.