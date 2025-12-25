Togo: Circulation perturbée par l'harmattan

Les conditions météorologiques ne sont pas favorables à la circulation sur plusieurs axes routiers du pays.

Avec l'installation progressive de la saison de l'harmattan en provenance du nord, la visibilité est fortement réduite, notamment dans les régions Maritime et des Plateaux, rendant les déplacements plus difficiles pour les usagers de la route.

L'harmattan est un vent sec et froid qui souffle généralement entre novembre et mars depuis le Sahara vers le golfe de Guinée. Il transporte de fines particules de poussière qui forment un voile dans l'atmosphère, provoquant une brume persistante ou du brouillard. Ce phénomène climatique réduit considérablement la visibilité, surtout tôt le matin et en soirée, et peut perturber la circulation routière, aérienne et maritime.

Face à cette situation, les autorités et les services de sécurité routière appellent les conducteurs à faire preuve d'une vigilance accrue. Il est fortement recommandé d'allumer les veilleuses ou les feux antibrouillard afin d'être mieux visibles. La réduction de la vitesse est également essentielle pour limiter les risques d'accidents.

Les automobilistes sont par ailleurs invités à maintenir une distance de sécurité suffisante, à éviter les dépassements dangereux et à s'assurer du bon état de leurs systèmes d'éclairage avant de prendre la route.