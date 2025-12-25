Congo-Kinshasa: Congo Airways réceptionne un nouvel avion

25 Décembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Un nouvel avion de la compagnie aérienne nationale Congo Airways, un Embraer E-190 d'une capacité de 90 passagers, a été réceptionné mercredi 24 décembre à l'aéroport international de N'djili. La cérémonie a été présidée par le président du conseil d'administration de cette entreprise publique.

Cet appareil a été acquis grâce à un partenariat entre Congo Airways et la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS).

Selon un responsable de la compagnie, cette acquisition marque la reprise des activités de Congo Airways, suspendues depuis le 12 avril 2025.

« La réception de cet avion est une occasion pour moi de rendre un hommage déférent au président Tshisekedi, juste au moment où il est préoccupé par la situation sécuritaire de notre pays dans l'Est. Il n'a pas ménagé d'efforts pour s'occuper de Congo Airways. Ce qui se concrétise aujourd'hui, c'est la volonté du président de la République qui nous a confié une mission, parce que Congo Airways joue le rôle de la consolidation de l'unité nationale », a déclaré Jean-Bertrand Ewanga, président du conseil d'administration de cette société publique.

Les opérations de Congo Airways sont suspendues depuis avril 2025, après l'expiration des contrats de wet-lease avec KlasJet. La flotte en propriété de la compagnie reste clouée au sol en raison de problèmes techniques, faute de moteurs ou d'entretien.

En septembre 2024, l'IATA et l'Autorité de l'aviation civile de RDC avaient accordé un moratoire de 90 jours pour éviter la perte du certificat de transporteur aérien (CTA) et de l'agrément IATA, permettant la remise en service de certains appareils.

Le nouveau directeur général, Alexandre Tshikala Mukendi, nommé par ordonnance présidentielle le 16 janvier 2025, a pour mission de redresser la compagnie.

Le plan de relance, présenté fin janvier 2025, prévoit notamment l'acquisition de trois Airbus A320 sous leasing ou achat sur cinq ans et une réorganisation de la gouvernance, l'appui des autorités et la mobilisation d'un soutien financier via la CNSS et le gouvernement.

