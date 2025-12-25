Congo-Kinshasa: Le Cardinal Ambongo appelle les acteurs sociopolitiques du pays à choisir la paix

S'exprimant mercredi 24 décembre à Kinshasa lors de la messe de la nuit de Noël, le Cardinal Fridolin Ambongo a appelé les acteurs socio-économiques et politiques de la République démocratique du Congo à choisir la paix.

«J'en appelle avec insistance à tous les acteurs sociaux et politiques : choisissez la paix. Cessez de faire la guerre. Fêtez la nativité de Jésus, c'est croire que les ténèbres de la violence, les ténèbres de l'injustice n'ont pas le dernier mot », a déclaré le Cardinal.

Selon lui, la RDC traverse aujourd'hui « une crise de la paix. Si nous sommes des hommes de foi, cette crise ne peut pas détourner notre espérance en un avenir meilleur, car l'espérance ne trompe pas ».