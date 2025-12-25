Congo-Kinshasa: La MONUSCO lance un projet d'adduction d'eau dans le quartier Sayo de Beni

Les travaux de construction d'une adduction d'eau ont débuté mercredi 24 décembre dans le quartier Sayo de Beni (Nord-Kivu). Ils sont financés par la MONUSCO, en réponse à un besoin vital identifié par les casques bleus lors de leurs patrouilles au sein de cette communauté à vocation agricole. La population, qui éprouve depuis longtemps des difficultés à accéder à l'eau potable, a exprimé sa satisfaction face à cette initiative.

C'est aux cris de joie que la population des cellules Mundubiena et Kaghirimunda du quartier Sayo de la ville de Beni a accueilli ce projet d'adduction d'eau, financé par la MONUSCO.

Ici, les femmes et jeunes filles sont obligées de parcourir de longues distances pour se procurer de l'eau de ruissellement. Ce qui les expose à l'insécurité, en plus des maladies hydriques enregistrées dans la zone, comme l'explique un habitant :

« La population avait des difficultés d'accéder à l'eau potable. Il y a eu aussi le problème des maladies hydriques qui se sont intensifiées dans la communauté pour cette population majoritairement des (déplacés qui sont) retournés et victimes de la crise sécuritaire. Raison pour laquelle, la réponse de la MONUSCO à rapport avec l'eau potable a été très nécessaire ».

Pour le chef du sous-bureau de la MONUSCO à Beni, Abdourahmane Ganda, ce projet est un signe du rapprochement entre la MONUSCO et la population locale. « Nous nous sommes empressés pour faire ce cadeau de Noël à la population parce qu'on ne voit pas ce qu'on peut offrir à un être humain qui est mieux que l'eau. Et ça aussi renforce notre amitié avec la population de Sayo », a-t-il déclaré

Les travaux sont prévus pour durer deux mois.