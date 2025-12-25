Congo-Kinshasa: Les négociants miniers du Lualaba contre la suspension de l'exploitation artisanale du cuivre et cobalt

Le ministre national des Mines, Louis Watum Kabamba, a suspendu les activités minières et la commercialisation des substances minérales issues de l'exploitation artisanale du cuivre et du cobalt sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Cette décision, prise par arrêté le 19 décembre dernier, suscite de vives inquiétudes au sein des acteurs du secteur minier artisanal, notamment à Kolwezi (Lualaba).

À Kolwezi, le président provincial du Réseau des négociants miniers du Congo (RENEMICO), Mutra Mutunda, plaide pour la levée de cette décision. Il estime que l'arrêt brutal des activités des creuseurs affecte des milliers de familles vivant de l'exploitation artisanale et pourrait provoquer des tensions sociales :

« Si les creuseurs artisanaux ne travaillent plus, il y aura des tensions sociales. Nous sommes face à une équation compliquée, nous ne savons pas quoi faire. Le jour où l'arrêté ministériel a été publié, les mouvements ont été interrompus dans les carrières, tous les services ne fonctionnent plus, même les négociants ont arrêté le travail ».

Pour apaiser la situation, le ministre des Mines a promis la création de 64 Zones d'exploitation artisanale (ZEA) dans la province du Lualaba. Le processus d'octroi de ces zones est en cours.

La suspension vise à mettre fin aux transactions jugées illicites et à l'envahissement, selon lui, des périmètres miniers par des exploitants clandestins.