Ile Maurice: «Appeler le 139, c'est se protéger et protéger»

À l'approche des fêtes de fin d'année, les centres d'accueil constatent un afflux de femmes en détresse. Alcool, tensions familiales, pression financière ou solitude transforment cette période censée être joyeuse en point de rupture. «C'est la période où les centres se remplissent», souligne Mélanie Valère Ciceron, présidente de l'ONG Passerelle. Certaines femmes quittent leur domicile pour échapper à la violence, d'autres subissent une escalade des tensions, souvent non signalée. L'accompagnement psychologique devient alors crucial.

Pour aider, Passerelle rappelle l'importance du numéro 139, accessible 24h/24, même pour celles qui ne souhaitent pas encore quitter leur domicile. «Appeler, se renseigner, c'est déjà se protéger et protéger ses enfants», insiste la présidente.

Bilan 2025

L'année 2025 a été marquée par une recrudescence des violences domestiques, affectant femmes et enfants. Le nombre de bénéficiaires accompagnées par Passerelle a augmenté, mais cela ne reflète pas une réussite : «L'objectif n'est pas de remplir les centres, mais d'agir en amont pour prévenir les violences», rappelle Mélanie Valère Ciceron.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'ONG a renforcé ses actions de prévention, notamment grâce à des partenaires comme l'ambassade de France et le Haut-Commissariat australien. La promotion de la masculinité positive et le violentomètre, outil d'identification des violences dans les relations, sont au cœur de ces initiatives.

Des avancées institutionnelles ont également été notées : dialogue plus ouvert avec les ministères de l'Égalité et de l'Intégration sociale, reconnaissance du rôle de l'ONG et soutien aux campagnes de sensibilisation, comme les 16 jours d'activisme.

Projets structurants

L'ouverture du centre Karousel, maison d'accueil de jour, offre un accompagnement social complet assuré par des professionnels formés. Passerelle concentre aussi ses efforts sur les femmes sans-abri, avec une adresse sociale et une boîte postale pour faciliter l'accès aux droits essentiels. À terme, l'ONG ambitionne de créer un centre résidentiel dédié et un Samu social pour intervenir directement auprès des femmes vivant dans la rue.

Des victoires humaines

Le succès le plus marquant reste humain : Passerelle est le premier centre à Maurice et dans l'océan Indien à accompagner des victimes de traite humaine. Voir ces femmes se reconstruire, retrouver leur dignité et leur autonomie constitue pour la présidente la plus grande victoire.

Vœu pour 2026

Pour la nouvelle année, Mélanie Valère Ciceron appelle à une société où femmes, enfants et hommes puissent jouir pleinement de leurs droits humains. Elle adresse un message clair aux hommes : «Venez nous rejoindre dans ce combat, pour le bien de la société.»