Ile Maurice: 512 tombes seront réhabilitées et réparées

Le lundi 22 décembre, le Premier ministre, Navin Ramgoolam, a remis un chèque à Mgr Jean-Michaël Durhône au New Treasury Building à Port-Louis. Chèque destiné à la restauration et la réparation de 512 tombes du cimetière Saint-Jean, qui avaient subi d'importants dégâts lors des inondations du 8 novembre 2023 et du 14 janvier 2024.

Parmi les tombes touchées, 71 ont subi des dommages importants ; 141 ont subi des dommages partiels ; et 300 ont subi des dommages mineurs. La remise du chèque s'est faite en présence des ministres Arvin Boolell et Ajay Guness, ainsi que le père Benoît Sylva de la paroisse de Saint-Jean et le père Eddy Coosnapen de la paroisse de Notre-Dame du Rosaire à Quatre-Bornes.

Le Premier ministre a reconnu les difficultés rencontrées par de nombreuses familles à la suite des récentes inondations et les dégâts considérables causés au cimetière Saint-Jean. Il a souligné l'aspect humanitaire de l'intervention du gouvernement et la nécessité d'aider les communautés touchées par la destruction des tombes. Il a par ailleurs souligné que cette initiative démontrait l'engagement du gouvernement à préserver le patrimoine national tout en apportant son soutien aux citoyens en temps de crise. La restauration du cimetière, a-t-il fait remarquer, vise non seulement à réparer les tombes endommagées, mais aussi à apporter réconfort et assurance aux familles, renforçant ainsi l'importance du souvenir et de la solidarité communautaire.

Mgr Jean-Michaël Durhône a exprimé sa gratitude au Premier ministre et aux autorités locales pour leur aide dans la mise en oeuvre réussie du projet de réhabilitation du cimetière. Il a souligné l'importance sacrée et historique du cimetière Saint-Jean, lieu de repos final d'au moins 150 000 personnes au cours des siècles, et il a insisté sur le fait que la restauration est menée de manière appropriée dans l'intérêt des familles. Il a fait remarquer que le projet servait à la fois de commémoration et de source d'apaisement pour les personnes touchées par la tragédie.

