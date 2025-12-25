Afrique: Groupe C - Les Aigles de Carthage et les Green Eagles annoncent la couleur d'entrée

La sélection tunisienne a fait le plein de confiance avant d'affronter le Nigéria, vice-champion de la précédente édition, après sa victoire sur l'équipe ougandaise par 3 buts à 1, en match de la première journée du groupe C de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN Maroc-2025), mardi au Stade Olympique à Rabat.

Très réalistes et patients, les Tunisiens n'ont pas cherché à épater la galerie, malgré l'écart énorme en termes de qualités techniques et tactiques avec des Ougandais qui, de leur côté, n'ont montré aucune disposition à déjouer les pronostics.

Les Tunisiens ont pris le taureau par les cornes, s'offrant trois occasions en dix minutes, dont la dernière a été couronnée par l'ouverture du score sur un corner repris de la tête par Ellyes Skhiri, libre de tout marquage.

Les Ougandais ont, naturellement, réagi mais leurs tentatives d'atteindre la zone adverse ont buté sur un rideau de fer blanc qui a réduit leur champ de manouvre.

Pris dans le piège tunisien, les Cranes courraient le risque de voir l'addition corsée sur une des contre-attaques adverses, dont la plus dangereuse s'est soldée par un tir de Hannibal Mejbri, qui rate de peu la lucarne de Salim Omar Magoola (27e).

Mais ce n'était que partie remise, puisque Mohamed Achouri, servi en retrait par Ali Elabdi, place la balle tranquillement dans la cage ougandaise (40e).

Rassurés par le score, les Tunisiens n'ont pas cherché à emballer le match tout de suite, optant pour la réduction des espaces en milieu de terrain et en défense, tout en organisant des offensives sans prendre de risques. Et quand ils ont décidé d'accélérer le rythme, ils ont fait mouche et se sont offerts un troisième but par le même Achouri qui, bien placé encore une fois, reprend avec succès un ballon repoussé par le gardien ougandais (64e).

Muselés par la disposition tactique de l'équipe tunisienne, les Ougandais, peu convaincus en leur capacité à changer la situation, ont enchaîné les actions inachevées, voire les tirs non cadrés dans les meilleurs cas. Ils ont, quand même, dû attendre le temps additionnel pour voir leurs efforts récompensés par un but de Denis Omedi (90+2).

Grâce à cette victoire, la Tunisie aborde sous de meilleurs auspices son défi contre l'un des favoris de cette CAN, le Nigéria, qui a battu la Tanzanie (2-1), au Complexe Sportif de Fès.

Dès le coup d'envoi, les Super Eagles ont imposé leur emprise sur le jeu, accaparant la possession et exerçant une forte pression sur le milieu de terrain tanzanien. La première occasion est intervenue dès la 5e minute lorsque Samuel Chukwueze a tenté une frappe enroulée captée en deux temps par le gardien tanzanien.

Quatre minutes plus tard, Akor Adams s'est créé la première grosse opportunité du match, mais sa tentative dans un angle fermé n'a pas trouvé le cadre. A la 11e minute, Victor Osimhen est passé tout près d'ouvrir le score, sa tête sur corner s'écrasant sur la barre transversale.

Malgré une rare incursion offensive tanzanienne, matérialisée par un retourné acrobatique de Simon Msuva, servi par Shomari Kapombe, bien capté par le gardien nigérian, la rencontre est restée à sens unique.

La domination nigériane a finalement été récompensée à la 36e minute, lorsque le défenseur central Semi Ajayi, joueur de Hull City, a ouvert le score de la tête sur un coup de pied arrêté parfaitement exécuté.

Au retour des vestiaires, la Tanzanie est parvenue à égaliser contre le cours du jeu à la 49è minute, sur un centre repris par Charles M'Mombwa. La réaction nigériane a été immédiate, Ademola Lookman redonnant l'avantage aux Super Eagles une minute plus tard d'une puissante frappe du pied gauche.

Sans les nombreuses interventions décisives du portier tanzanien, le score aurait pu être plus lourd, le Nigeria ayant tenté 21 tirs, dont plusieurs signés Osimhen, en manque de réussite malgré une maîtrise globale du milieu de terrain.