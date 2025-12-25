Afrique: Selon le média nigérian PM News - La CAN au Maroc, une expérience formidable sur et en dehors du terrain

Le Maroc, pays hôte de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN), offre une expérience formidable à ses visiteurs, leur permettant d'assister à des moments de gloire footballistique tout en profitant de la richesse des atouts touristiques du Royaume, écrit le média nigérian PM News.

"De l'accueil chaleureux réservé aux journalistes à l'efficacité du système de transport, en passant par un dispositif rigoureux de sécurité, le Maroc s'est révélé un formidable hôte, sur et en dehors du terrain", souligne le site d'information.

Les Marocains font preuve d'une hospitalité remarquable, fait savoir l'auteur de l'article, saluant les mesures d'accompagnement et d'assistance destinées aux journalistes étrangers assurant la couverture de cette édition, leur permettant d'accomplir leurs missions dans les meilleures conditions.

Le média a également mis en avant le système efficace de transport du Royaume, notamment le réseau ferroviaire, avec des trains modernes permettant des déplacements rapides et confortables entre les villes marocaines accueillant les matchs disputés dans le cadre de la CAN.

D'après le support nigérian, les légendes du football nigérian, telles que Finidi George et Daniel Amokachi, restent populaires et respectées au Maroc, notant que Victor Osimhen, la star actuelle des Super Eagles, est également très admiré et fréquemment mentionné dans les discussions autour du football.

"Dans l'ensemble, le Maroc se distingue comme un pays accueillant, organisé et d'une grande richesse culturelle. Son peuple, ses infrastructures et le respect qu'il témoigne aux Nigérians en font une destination mémorable", conclut l'auteur de l'article.