Maroc: «Le Club de la citoyenneté » voit le jour à la Maison des jeunes à Sidi Bernoussi

«Le Club de la citoyenneté» a vu le jour récemment à la Maison des jeunes à Sidi Bernoussi, avec l'élection de son nouveau bureau administratif, marquant ainsi une étape importante dans la structuration et la dynamisation de ses activités associatives et citoyennes au niveau de la préfecture de Sidi Bernoussi.

A l'issue de l'assemblée générale, l'artiste Noureddine Chaouki a été élu président du Club. Il sera épaulé par Nouhaila Boubcher, désignée vice-présidente. La gestion financière a été confiée à Zakia Naim, en qualité de trésorière, assistée par Houda Harmel en tant que vice-trésorière.

Le poste de secrétaire général revient à Youssef Ouachaaou, secondé par T. Mourad en tant que secrétaire général adjoint. Le bureau est également renforcé par d'autres membres, à savoir Mohammed Hachem, Abdelhafid Choukri et Hassan Mouhib.

Selon les initiateurs, le Club de la citoyenneté ambitionne de renforcer son rôle dans l'encadrement des jeunes, la promotion des valeurs de citoyenneté, ainsi que l'animation culturelle et sociale dans tout le territoire de la préfecture de Sidi Bernoussi.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les membres du bureau administratif ont exprimé leur volonté de travailler dans un esprit de collaboration et d'ouverture, afin de contribuer efficacement au développement de l'action associative locale. A cette occasion, de nombreux acteurs associatifs ont adressé leurs voeux de succès et de réussite durable à la nouvelle équipe.