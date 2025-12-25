La Confédération marocaine des exportateurs (ASMEX) a conduit à Kinshasa une mission économique B2B du 15 au 19 décembre 2025, visant à renforcer les échanges commerciaux et les partenariats économiques entre le Maroc et la République Démocratique du Congo, dans le cadre de la coopération Sud-Sud.

La délégation marocaine, composée de 15 entreprises opérant dans des secteurs stratégiques; notamment la construction, l'agroalimentaire, l'électrique, la géolocalisation, la grande distribution et les services, a bénéficié d'un accompagnement institutionnel assuré par l'ASMEX, avec la participation de sa secrétaire générale, Mme Kawtar Raji.

La mission a débuté par une journée de visites de sites et de rencontres institutionnelles, organisée en coordination avec l'Agence nationale pour la promotion des investissements (ANAPI), permettant aux opérateurs marocains de mieux appréhender les réalités du marché congolais et d'échanger avec des acteurs économiques et institutionnels locaux.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le 16 décembre, les rencontres B2B tenues à l'Hôtel Hilton de Kinshasa ont réuni 71 entreprises congolaises, donnant lieu à 159 rendez-vous d'affaires ciblés. Les secteurs les plus représentés ont été la construction (42,3 %), l'agroalimentaire (16,9%) et l'électrique (15,5 %), confirmant l'intérêt du marché congolais pour l'offre marocaine.

L'évaluation globale de la mission est très positive, avec 66,7% des entreprises participantes la qualifiant de très satisfaisante, et 33,3% de satisfaisante, traduisant la pertinence des rencontres et la qualité de l'organisation.

A travers cette mission, l'ASMEX confirme son rôle de facilitateur de la projection économique marocaine en Afrique et de catalyseur de partenariats concrets entre opérateurs marocains et congolais.