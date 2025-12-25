Gabon: Méa - More Money feat Vado - L'exclusivité qui clôt une année 2025 explosive

Le 24 décembre 2025, Méa a offert à son public le clip très attendu de son nouveau single « More Money », en collaboration avec le jeune artiste Vado. Un titre qui vient clôturer une année particulièrement riche pour cette révélation urbaine gabonaise.

Méa a fait ses premiers pas officiels il y a moins de sept mois, sous la bannière d'Eben Entertainment, label historique dirigé par Éric Amar Benquet, déterminé à redonner un souffle nouveau à la scène urbaine gabonaise. L'artiste s'est fait rapidement remarquer avec ses deux premiers singles, « Tout donné » et « SAADA », chacun accompagnés d'un clip vidéo ayant dépassé le million de vues sur YouTube, traduisant un engouement croissant du public pour ce jeune talent.

https://www.youtube.com/watch?v=Oe7OoWPuZ-s

Lors de son passage dans le talk-show « Le Grand Mbandja » sur Gabon Télévisions, Méa a également annoncé la préparation d'un album en gestation depuis plusieurs mois, renforçant ainsi l'intérêt autour de son univers musical et de sa trajectoire artistique.

Avec « More Money », Méa explore un registre pop urbain, dévoilant une facette plus moderne de son style. Le morceau, qui s'inscrit dans la tendance urbaine internationale, bénéficie du flow de Vado, apportant une touche nigériane et contemporaine à l'ensemble. Le message de la chanson est clair : rêver, cultiver ses ambitions en amour et viser le succès financier. Des paroles comme « Moi je toucherai la lune, dans mes poches plein de thunes, mon bébé c'est ma muse » traduisent l'esprit de l'artiste, mêlant ambition, amour et réussite.

Le clip, publié juste avant les fêtes, met en lumière l'énergie et le charisme de Méa, tout en donnant un avant-goût de son futur projet. Il s'inscrit comme un symbole fort de sa capacité à se réinventer et à séduire un public toujours plus large.

Si 2025 aura été l'année de la révélation pour Méa, 2026 s'annonce comme une période décisive. Entre la sortie de son album, de nouvelles collaborations et ses premières grandes scènes, l'artiste semble engagé sur une trajectoire ascendante, prête à s'affirmer durablement sur la scène musicale gabonaise et à captiver le public au-delà des frontières.