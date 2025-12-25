Guinée: Commerce - Lancement officiel du projet SCALE pour la protection des consommateurs et la sécurisation des échanges

La République de Guinée a franchi une étape importante dans la réforme de son secteur du commerce avec le lancement du projet SCALE qui est un outil stratégique pour protéger les consommateurs, sécuriser les échanges et renforcer la souveraineté économique. La cérémonie de lancement de ce Centre technologique d'inspection et de quarantaine des produits entrants et sortants a été présidé par le Premier ministre, Amadou Oury Bah en présence de plusieurs membres du Gouvernement, des partenaires techniques et financiers, de plusieurs diplomates,....

Dans son discours, Mme Fatima Camara, Ministre du Commerce a dit que cette étape importante est avant tout le fruit d'un long travail collectif.

"Je tiens donc à adresser mes remerciements les plus sincères à l'ensemble de mes prédécesseurs, qui ont, chacun à leur niveau et à leur époque, contribué avec engagement et persévérance à la conception et à la maturation de ce projet SCALE. Leur travail, souvent discret mais essentiel, mérite aujourd'hui d'être salué. Sous le leadership de Son Excellence Monsieur Mamadi Doumbouya,

Président de la République, notre pays a engagé un mouvement de réforme profond, qui touche l'ensemble des secteurs. Le commerce et l'infrastructure de qualité occupent une place centrale dans cette dynamique, car ils conditionnent la protection de nos populations, l'attractivité de notre économie et la place de la Guinée dans les échanges régionaux et internationaux. Le Programme Simandou 2040 donne à cette ambition un cadre structurant, en mettant en cohérence les investissements, les politiques publiques et les réformes institutionnelles autour de quelques priorités claires", a-t-elle entamé.

Aux dires de la Ministre, au niveau de son département, cette vision se traduit par le Programme de modernisation et de transformation du secteur du commerce, le PROMET-COM.

"Ce programme vise à doter notre pays d'un cadre organique plus performant, d'un dispositif réglementaire actualisé, d'outils de pilotage modernes et d'instruments opérationnels capables d'accompagner la montée en puissance du commerce intérieur et extérieur. SCALE est l'un de ces instruments. Il est intégré dans le PROMET-COM comme un projet structurant de l'infrastructure nationale de qualité et de la sécurisation des échanges.

Le contexte régional confirme cette orientation. Avec la Zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAF, la Guinée a choisi de s'inscrire pleinement dans une nouvelle étape de l'intégration africaine. Cette ouverture offre des perspectives considérables pour nos opérateurs, mais elle suppose que nous soyons en capacité de garantir aux partenaires la conformité de nos produits et le sérieux de nos contrôles. Le Centre technologique d'inspection et de quarantaine s'inscrit précisément dans cette logique: donner à la Guinée les moyens techniques et organisationnels de tenir son rang dans la ZLECAF, dans la CEDEAO et sur les autres marchés avec lesquels nous développons des échanges", a-t-elle indiqué.

Le Projet SCALE repose sur un centre technologique dédié à l'inspection et à la quarantaine, appuyé par un réseau de postes de contrôle sur les principaux points d'entrée et de sortie, ainsi que par un système d'information conçu pour suivre les flux, enregistrer les contrôles et documenter les décisions.

"Il est pensé comme une plateforme de service au bénéfice de la Douane, des ministères techniques, des laboratoires publics, des agences spécialisées et, plus largement, de l'ensemble des acteurs qui ont à intervenir sur la qualité des produits. Ce projet est mis en oeuvre dans le cadre d'un partenariat public-privé. L'État fixe les objectifs, définit le cadre juridique, contrôle le respect de l'intérêt général.

Le partenaire apporte les investissements nécessaires, les équipements, les solutions technologiques et une capacité opérationnelle renforcée. Le schéma de gouvernance retenu est clair: les prérogatives régaliennes restent entre les mains de l'État, et le centre est au service de la politique publique telle qu'elle est définie par le Gouvernement", renchérit-elle.

Les attentes associées à SCALE sont à la hauteur des enjeux.

"Il s'agit de mieux protéger nos concitoyens contre les produits dangereux ou non conformes, qu'il s'agisse d'aliments, de médicaments, d'intrants agricoles, de produits halieutiques, de matériaux ou d'autres catégories sensibles. Il s'agit de réduire les risques de rejets à l'exportation, de litiges commerciaux et de pertes économiques pour les entreprises qui respectent les règles. Il s'agit également de donner davantage de poids aux administrations techniques dans le dialogue avec nos partenaires, en s'appuyant sur des analyses reconnues et des procédures harmonisées".

Aux dires de Mme Fatima Camara, le Ministère du Commerce restera mobilisé pour que ce centre fonctionne dans l'esprit voulu par Son Excellence Monsieur le Président de la République et par le Gouvernement: un esprit de service, de rigueur, de transparence et de recherche de résultats concrets pour les populations. "Nous veillerons, avec les autres départements concernés, à ce que le Projet SCALE reste solidement arrimé aux priorités du PROMET-COM, de la ZLECAF et du Programme Simandou 2040", a-t-elle promis.