Cote d'Ivoire: Yopougon/Maroc - Un réveillon de Noël marqué par une forte ambiance

Nous sommes le mercredi 24 décembre 2024, jour du réveillon de Noël. Il est 21h30 lorsque nous parcourons les ruelles du sous-quartier Maroc, dans la plus grande commune d'Abidjan, Yopougon. Les embouteillages sont au rendez-vous, en raison des travaux de voirie en cours sur certains axes.

La voie reliant le carrefour Sorbonne à l'antenne est très animée. Ici, des commerçants ont exposé les quelques jouets encore disponibles. Dans un grand magasin de la place, les rayonnistes attendent les derniers clients, les rayons étant presque vides.

M. Kouamé et son épouse Chantal s'y trouvent à la recherche d'un cadeau pour leur fille de huit ans et demi. « Tout est quasiment fini ! », s'exclame dame Chantal, qui affirme être passée dans ce magasin seulement 24 heures plus tôt. Elle recherchait un jouet qu'elle avait repéré la veille, mais qu'elle n'avait pas pu acheter faute de moyens financiers. Elle avait alors visité le magasin par curiosité, alors qu'elle était simplement de passage.

Le patron des lieux lui propose de choisir un autre jeu pour son enfant. « Madame, je vous ferai une belle réduction. Choisissez vite avant que d'autres clients ne prennent », lui conseille-t-il.

Finalement, elle opte pour une machine à coudre qui coûte 11 000 Fcfa, qu'elle acquiert à 7 150 Fcfa après une remise de 35 %. Soulagés, elle et son époux quittent les lieux, pendant que d'autres clients continuent de chercher des jouets pour leurs progénitures.

Dehors, les voitures, les maquis et les restaurants animent, à leur manière, la rue. Les bruits assourdissants témoignent bien de l'atmosphère des fêtes de fin d'année.

Outre cette ambiance, les restaurateurs ont fait le plein de leurs réserves et attendent les clients. Un spécialiste de la viande cuite au feu de bois nous rassure qu'il y en aura pour tous. « Je suis prêt à les recevoir », dit-il en attisant le feu.

À quelques mètres de là, la jeune Fatou nous invite à visiter son magasin de vêtements pour enfants. Une fois à l'intérieur, elle nous demande de faire notre choix sans nous inquiéter du prix. « Nous allons nous entendre, madame », dit-elle en souriant. Faut-il le rappeler, ce quartier regorge également de pâtisseries et de glaciers.

Ces établissements font le plein depuis le week-end dernier, affirme Arnaud, employé dans l'un de ces restaurants-pâtisseries. « Demain, 25 décembre 2025, jour de Noël, les tout-petits envahiront ces lieux. Nous serons débordés. C'est leur fête et c'est ainsi chaque année », rassure-t-il.

Située au carrefour Canari dudit sous-quartier, l'église Mission Christ pour la victoire (Mcv) se remplit progressivement de fidèles chrétiens, accompagnés de leurs enfants, tous élégamment vêtus. « Nous préférons venir avec les enfants, car Noël est une occasion de célébrer Dieu par nos louanges et d'amener les enfants à faire comme nous », indique une fidèle.

Il est 23 heures lorsque nous quittons Yopougon-Maroc.