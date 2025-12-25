Cote d'Ivoire: Noël - Voici les origines

A l'instar de nombre de pays du monde, les chrétiens catholiques de Côte d'Ivoire célèbrent la Noël ce 25 décembre 2024. Si les chrétiens commémorent chaque année la naissance de Jésus de Nazareth à cette date, cela n'a pas toujours été le cas, par le passé.

Quelle est donc l'origine de cette fête ?

Selon plusieurs documents anciens, à l'origine les premiers romains ne célébraient pas Noël mais plutôt une fête païenne appelée saturnales. C'était une cérémonie annuelle qui se tenait au début de l'hiver, ou du solstice d'hiver. La période pendant laquelle le soleil avait emprunté le chemin le plus bas au-dessus de l'horizon et où les jours commençaient à rallonger, annonçant par cela une autre saison de croissance.

En effet, les Saturnales sont célébrées du 17 au 24 décembre durant l'Antiquité Romaine. Au cours de cette fête, les Romains organisaient de grands banquets.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

En 274 après Jésus-Christ, les Saturnales sont prolongées jusqu'au 25 décembre pour coïncider avec la fête du Soleil. Les Romains célébraient la naissance de Sol Invictus, une divinité solaire.

Au IVe siècle, l'Église chrétienne a choisi de célébrer la naissance de Jésus le 25 décembre, en même temps que la fête du Soleil.

Sens des cadeaux

Sous l'Empire romain, la tradition voulait que l'on offre des cadeaux le 1er janvier : des plantes porte-bonheur au début, puis de la nourriture, des vêtements, des objets...

Un échange de cadeaux était donc courant à cette période de l'année.

Noël est alors progressivement devenu le jour des cadeaux avec la diffusion du Père Noël.

Aujourd'hui, la Noël est considérée par le monde entier en général et les Ivoiriens en particulier, comme l'une des plus belles périodes de l'année.

A son approche, et ce jusqu'à la fin du mois de décembre, les gens en profitent pour se réconcilier, pour se rassembler en famille, pour s'offrir des cadeaux et pour partager un repas en famille...