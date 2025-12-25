Cote d'Ivoire: Azaguié - Ekissi Huberson Evaristho porte le Pdci-Rda

25 Décembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Jean Bavane Kouika

« Je suis en mission pour le Pdci-Rda parce que nous voulons apporter un peu plus à Azaguié. Dans la commune comme dans la sous-préfecture. Nous ambitionnons de représenter dignement Azaguié à l'hémicycle à travers des propositions de loi portant sur les préoccupations de nos populations », a indiqué Ekissi Huberson Evaristho à la presse, le mardi 23 décembre.

Le candidat du Pdci-Rda d'Azaguié, entouré de ses « lieutenants », a également déclaré qu'il est en route pour l'hémicycle avec pour mission de faire barrage aux lois qui porteront atteinte aux droits des citoyens.

Selon lui, le député qu'il sera travaillera pour la bonne marche de la démocratie en Côte d'Ivoire. « Pas question de faire voter des lois qui vont dans un sens unique et qui n'arrangent que le parti au pouvoir », a-t-il averti.

Sur le plan local, il annonce la construction de la maison du député pour offrir une représentation locale aux populations. Un bureau où, explique-t-il, les populations pourront aller exposer leurs doléances et préoccupations. Doléances et préoccupations qui seront inscrites dans un livre blanc.

Après analyse, il ira les présenter à l'Assemblée nationale comme des projets de loi.

