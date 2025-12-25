Cote d'Ivoire: Arbre de Noël - La Sotra donne de la joie à 500 enfants du personnel

24 Décembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par ange ehourade

En cette période festive de fin d'année, la Société des transports abidjanais (Sotra) a illuminé le cœur de plus de 500 enfants de ses collaborateurs à l'occasion de son traditionnel Arbre de Noël. Le mardi 23 décembre 2025, au dépôt 8 de Port-Bouët, le site s'est transformé en un véritable paradis enchanté.

Décor féerique, guirlandes scintillantes, ballons multicolores et ambiance joyeuse ont permis d'oublier, le temps d'une journée, les routines du quotidien.

La cérémonie a été rehaussée par la présence du nouveau directeur du développement des ressources humaines, Sékou Sylla, qui a tenu à saluer la vision managériale du directeur général, Méité Bouaké. S'adressant aux enfants, il a déclaré : « Vous êtes notre fierté, notre motivation et notre plus belle richesse. Derrière chaque collaborateur engagé, il y a vous, nos enfants, qui donnez du sens à notre travail quotidien. »

Le clou du spectacle a été la remise symbolique des cadeaux, un moment chargé d'émotion, au cours duquel les yeux des tout-petits s'illuminaient à la vue des paquets colorés. Des jouets éducatifs, des friandises et des surprises adaptées à chaque tranche d'âge ont été distribués, scellant ainsi cette journée dans les mémoires.

À travers cette célébration, la Sotra réaffirme son engagement indéfectible à tisser des liens de fraternité et de solidarité entre ses agents et leurs familles.

