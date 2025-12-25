Cote d'Ivoire: Arbre de Noël 2025 - Fraternité Matin célèbre les enfants de son personnel

La marraine de la cérémonie, Carine Nouho, épouse du directeur général de Fraternité Matin, a honoré l'événement de sa présence.

Le groupe Fraternité Matin a organisé dans une ambiance festive, son traditionnel arbre de Noël le mardi 23 décembre 2025, à la salle Félix Houphouët-Boigny, dans ses locaux.

À cette occasion, les enfants de l'ensemble des employés de la maison étaient réunis pour célébrer la fête de Noël. Jeux, concours de danse et récitations de poèmes ont rythmé cette journée placée sous le signe de la joie et du partage.

La marraine de la cérémonie, Carine Nouho, épouse du directeur général de Fraternité Matin, a honoré l'événement de sa présence. Elle a su jouer pleinement le jeu en s'impliquant activement pour le bonheur des enfants. Souhaitant partager leur joie, elle les a encouragés au sérieux et à la concentration dans leurs études, rappelant que « seul le travail paie ».

Au-delà du moment festif, la marraine a profité de cette occasion pour témoigner ses encouragements à la maison Fraternité Matin pour son engagement en faveur de la cohésion sociale, soulignant que cette initiative offre aux enfants des souvenirs inoubliables.

Dans le même élan, le directeur général, Serge Abdel Nouho, a félicité la présidente de l'Association des femmes de Fraternité Matin (Afm), Abiro Dazié Thérèse, ainsi que son bureau, pour cette belle initiative. Il a également profité pour souhaiter une excellente fête de Noël et de fin d'année aux enfants ainsi qu'à l'ensemble du personnel de la maison.

Par la suite, la cérémonie s'est achevée par la remise de cadeaux dont chaque enfant en a bénéficié et par une photo de famille.