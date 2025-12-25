Cote d'Ivoire: Réveillon de Noël 2025 - Une fête morose à Abobo

La communauté chrétienne de Côte d'Ivoire célèbre la fête de Noël le jeudi 25 décembre 2025. Contrairement aux années précédentes, le réveillon n'a pas connu une grande effervescence cette année dans la commune d'Abobo.

Il est 22h30, le mercredi 24 décembre 2025, lorsque nous arrivons à l'ex-terminus des bus 51 et 52, dans le sous-quartier Céleste, précisément au maquis « Maracana ».

À cette heure de la nuit, l'on pouvait compter sur les doigts d'une main les clients et autres habitués des lieux. Lorsque nous avons approché la gérante pour comprendre les raisons de ce faible engouement, elle nous a confié être elle-même surprise.

« Les années passées, ce n'était pas la même ambiance. Les clients prenaient d'assaut le maquis depuis 21 heures », a-t-elle indiqué, espérant un changement à partir de minuit. « Après la messe, nous aurons certainement plus d'affluence », a-t-elle ajouté.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

À quelques encablures de ce maquis se trouvent, entre autres, « Emergence », « Blootoof » et « Le Patriote ». Dans ces temples de la joie, le spectacle n'a pas varié d'un iota. Les clients se font toujours désirer.

« Vous savez, la fête de Noël, c'est surtout pour les enfants. De plus, avec le manque de moyens financiers, la plupart des gens se réservent pour le Nouvel An », a justifié Hermann K., étudiant, venu se distraire en compagnie de sa petite amie, que nous avons rencontré au maquis « Emergence ». Nombreux sont ceux qui, comme Hermann, estiment que la morosité de la fête s'explique par la rareté des moyens financiers.

À 1h30, nous quittons le Céleste pour Sagbé Ran, notamment les maquis « La Joie du peuple » et « Le Baoulé », situés au carrefour du 21e arrondissement d'Abobo-derrière rails. Ces deux établissements ont enregistré une affluence plus importante que ceux du Céleste, sans toutefois atteindre les attentes des gérants.

« Cette année, les fêtes de Noël et du Nouvel An ne connaîtront pas un grand engouement en raison de la Can. Actuellement, tout le monde est focalisé sur cette compétition, qui sera une grande fête pour les Ivoiriens. Vous verrez que les maquis et bars seront pleins du 1eᣴ janvier au 11 février 2026. Ceux qui sauront bien gérer feront de très bonnes recettes durant cette période », a expliqué Anick D., sage-femme.