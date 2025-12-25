Cote d'Ivoire: Transport en commun à Cocody - Les conducteurs appelés à se conformer à l'arrêté municipal

Les responsables de l'Ufatpci ont invité les conducteurs de transport en commun à se conformer à la nouvelle réglementation municipale.

L'Union des fondateurs et acteurs du transport public et privé de Côte d'Ivoire (Ufatpci) a organisé une conférence de presse pour appeler les conducteurs de transport en commun de la commune de Cocody à se conformer à l'arrêté municipal n° 065. La rencontre s'est tenue le mardi 23 décembre 2025, à son siège, à Abidjan-Cocody.

Ce texte porte sur l'organisation des taxis communaux, notamment les lignes, les aires de stationnement, les arrêts-dépôts, la grille tarifaire ainsi que l'antenne obligatoire pour tous les taxis communaux.

Selon Traoré Adama, président de l'Ufatpci, la mairie a élaboré cet arrêté en collaboration avec l'organisation afin de lutter contre la concurrence déloyale et le désordre dans le secteur du transport à Cocody.

Bien que contraignant pour certains transporteurs, cet arrêté répond, à l'en croire, à un impératif d'ordre public, de sécurité, de modernisation et d'amélioration du service rendu aux citoyens de Cocody.

Pour lui, il s'inscrit dans un cadre légal visant à structurer un secteur jusque-là informel. Il a précisé qu'il a pour objectif de réguler le nombre de taxis et de s'assurer que seuls les transporteurs autorisés exercent.

« La prolifération de taxis non autorisés, notamment des véhicules particuliers peints en jaune, a été identifiée comme la cause principale de la baisse de rentabilité pour les transporteurs légaux, qui s'acquittent des taxes et des patentes », a-t-il affirmé.

Concernant l'antenne obligatoire pour les taxis communaux, Traoré Adama a indiqué que, bien que son prix soit jugé trop élevé par rapport à celui pratiqué dans certaines communes, elle reflète, selon lui, une qualité supérieure, une intégration à un système de géolocalisation avancé et des services additionnels. Il a ajouté que sa gestion exclusive par la mairie garantit l'uniformité, la compatibilité avec le système communal et la lutte contre la contrefaçon.

Cela permet, a-t-il expliqué, d'améliorer la sécurité des passagers, d'éviter la congestion et les déséquilibres de l'offre. Dans ce contexte, il a souligné que les taxis communaux devront opérer exclusivement sur les lignes auxquelles ils seront affectés.

S'agissant de la pré-visite, il a indiqué qu'elle permet de vérifier les critères locaux de sécurité, de propreté et de conformité municipale des transporteurs, tout en renforçant la sécurité et la qualité du service.

Par ailleurs, l'Ufatpci, par la voix de son président, a tenu à réaffirmer qu'elle est « l'unique et légitime interlocutrice » des transporteurs à Cocody, reconnue pour représenter, encadrer et défendre les intérêts du secteur dans le respect des textes en vigueur et des autorités municipales.

« Il y a une réalité qui doit être appliquée. Environ 80 % des transporteurs de la commune de Cocody cherchent à éviter de se mettre en règle. Or, lorsque vous êtes en règle et que quelqu'un vous porte préjudice, notre rôle est de vous défendre, car cela fait plus de trente ans que nous défendons les transporteurs à Cocody », a déclaré Traoré Adama.

Il a enfin réitéré l'engagement de l'Ufatpci à accompagner la mairie de Cocody et les autorités compétentes dans la mise en oeuvre effective de l'arrêté municipal n° 065, en vue d'un transport mieux organisé, plus professionnel et au service des populations.