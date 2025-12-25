Maroc: 'Malaga Hoy' - Brahim Díaz prêt à tout donner pour les Lions de l'Atlas

Après un début convaincant avec les Lions de l'Atlas lors de la Coupe d'Afrique des Nations, Brahim Díaz a réaffirmé son engagement total envers la sélection marocaine, assurant au quotidien espagnol "Malaga Hoy" qu'il se donnera à fond pour défendre les couleurs nationales.

"Je ressens sincèrement l'amour des gens, et je les aime énormément en retour. Je veux tout donner sur le terrain pour qu'ils soient fiers, car sans eux, je ne serais pas là aujourd'hui, je ne jouerais même pas au football", a confié le numéro 10 des Lions de l'Atlas au média espagnol, se disant très heureux d'être au Maroc et parmi la sélection nationale.

Revenant sur ses sensations lors de son entrée en lice dans le tournoi continental, Díaz s'est dit particulièrement ému par l'ambiance dans les tribunes. "C'est formidable de jouer devant un public aussi nombreux. Cela nous aidera énormément pour la suite de la compétition. Prendre les trois points est toujours essentiel et, comme je l'ai déjà dit, nous allons continuer à progresser afin d'atteindre notre meilleur niveau", a-t-il souligné.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le joueur du Real Madrid a également insisté sur l'impact positif de la victoire inaugurale, relevant que "ce succès nous fait énormément de bien. Gagner, prendre trois points et sentir le soutien du public renforce encore davantage le lien avec les supporters, qui ont été extraordinaires aujourd'hui".

Pour ses débuts en CAN sous le maillot marocain, Brahim Díaz a marqué les esprits. Il a débloqué la partie en ouvrant le score, lors de la victoire des Lions de l'Atlas face aux Comores (2-0), souligne la publication.

Depuis sa première apparition avec la sélection marocaine en mars 2024, Brahim Díaz a inscrit neuf buts en seize rencontres. Aux côtés d'Achraf Hakimi, il s'impose désormais comme l'un des leaders majeurs d'un groupe riche en talents évoluant au sein des plus grands clubs européens.

Pays hôte de la compétition, le Maroc est l'un des grands favoris de cette édition de la CAN, conclut le média espagnol.