Maroc: Le secteur des assurances continue d'afficher des fondamentaux solides

Le secteur des assurances continue d'afficher des fondamentaux solides, selon le Comité de coordination et de surveillance des risques systémiques (CCSRS), réuni mardi au siège de Bank Al-Maghrib à Rabat.

D'après un communiqué publié à l'issue de la vingt-deuxième réunion du Comité, les primes émises par le secteur ont atteint 53,6 milliards de dirhams (MMDH) à fin octobre 2025, enregistrant une hausse de 8,1% en glissement annuel.

Cette progression a concerné aussi bien la branche non-vie (+7,9%) que la branche vie (+8,3%), précise la même source.

Sur le plan financier, le portefeuille des placements du secteur des assurances s'est apprécié de 5% pour s'établir à 257,9 MMDH. Les plus-values latentes ont, pour leur part, enregistré une progression exceptionnelle de 71,6% par rapport à fin 2024, atteignant 63,6 MMDH, profitant de la bonne dynamique du marché boursier et de la baisse des taux, rapporte la MAP.

S'agissant du résultat net, celui-ci s'est amélioré de 13,4% en glissement annuel, porté par la bonne performance de l'activité financière, fait savoir la même source.

En matière de solvabilité, le secteur des assurances continue d'afficher une marge moyenne largement supérieure au minimum réglementaire sous le référentiel prudentiel en vigueur.

Au niveau de la place boursière de Casablanca, l'indice MASI et la capitalisation boursière ont poursuivi leur dynamique haussière. À fin décembre 2025, le MASI affiche une progression annuelle de 28,2%, tandis que la capitalisation boursière a augmenté de 38% pour atteindre 1.039,7 MMDH.

La volatilité du marché a légèrement décéléré au second semestre, alors que le ratio de liquidité a poursuivi sa tendance haussière.

Sur le marché obligataire, la tendance baissière des taux s'est globalement maintenue en 2025, avec des émissions de bons du Trésor s'élevant à 154,6 MMDH à fin novembre. Parallèlement, les émissions sur le marché de la dette privée ont atteint 100,3 MMDH, portant l'encours total à 296,7 MMDH.