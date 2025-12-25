Maroc: Nasser Seddiqi, nouveau DG de la Bourse de Casablanca

Le Conseil d'administration de la Bourse de Casablanca a nommé, à l'unanimité, Nasser Seddiqi au poste de directeur général, conformément aux dispositions légales et statutaires.

La prise de fonctions de M. Seddiqi interviendra le 19 janvier 2026, fait savoir la Bourse dans un communiqué.

Le nouveau DG justifie d'une expérience de plus de 25 ans en régulation financière, en gestion d'actifs et en gouvernance des marchés, acquise notamment au sein de l'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) et d'institutions internationales, indique la même source.

Avant sa nomination, M. Seddiqi occupait la fonction de directeur du Pôle Métiers de l'AMMC, en charge des activités de supervision des marchés, de la gestion d'actifs et des émetteurs. Il a également contribué au pilotage de plusieurs initiatives majeures, notamment en matière de finance durable et de marché à terme.

Ancien président de l'Instance de coordination du marché à terme sur la période 2022-2025, M. Seddiqi a, par ailleurs, été impliqué dans plusieurs instances internationales, notamment au sein de l'IOSCO et de l'IFREFI, précise le communiqué.

Nasser Seddiqi a entamé sa carrière à Paris dans un cabinet international d'audit, où il a exercé pendant plusieurs années des missions d'audit et de conseil. Après plusieurs expériences à l'international, notamment dans les secteurs bancaire et de la gestion d'actifs, il a rejoint l'AMMC en 2009, où il a occupé successivement plusieurs postes de responsabilité avant d'être nommé directeur du Pôle Métiers, rapporte la MAP.

Titulaire du diplôme d'expertise comptable d'État français, M. Seddiqi est également détenteur de plusieurs certifications internationales relatives au développement des marchés de capitaux et à la régulation financière, dont le "Global Certificate Program for Regulators of Securities Markets" délivré par la Harvard Law School en partenariat avec l'IOSCO.