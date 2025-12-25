Sénégal: Noël - À Ziguinchor, Mgr Jean-Baptiste Valter Manga lance un appel solennel à la paix et à la réconciliation

L'évêque de Ziguinchor, Mgr Jean-Baptiste Valter Manga, a lancé mercredi, à la veille de la fête de Noël, un appel pressant à la paix, à la réconciliation et à la cohésion nationale, invitant l'ensemble des sénégalais à s'engager pour un vivre-ensemble durable.

S'exprimant devant les fidèles, notamment de nombreux enfants réunis autour de l'arbre de Noël, le prélat a salué la présence du chef de l'État en Casamance, qu'il a qualifiée de "signe fort d'attention, de proximité et de considération envers les populations", ainsi que d'encouragement à toutes les communautés aspirant à la paix et à la stabilité.

Rappelant que Noël est avant tout "la fête de la paix", Mgr Jean-Baptiste Valter Manga a souligné la convergence entre le message chrétien et l'appel du Président de la République en faveur du dialogue, de la réconciliation et du vivre-ensemble.

"L'enfant Jésus ne vient ni avec des armes ni avec des discours de division, mais pour désarmer les cœurs et ouvrir des chemins de dialogue", a-t-il déclaré.

Insistant sur la portée symbolique de cette célébration, l'évêque a estimé que la paix commence par la reconnaissance de l'autre comme un frère ou une sœur, appelant chaque citoyen à devenir un artisan de réconciliation au quotidien.

S'adressant particulièrement aux enfants, qu'il a présentés comme "la promesse de demain", il a souligné que la construction de la paix vise avant tout à garantir un avenir sûr, stable et porteur d'espérance pour les générations futures.

"La paix n'est pas une idée abstraite, mais une responsabilité concrète envers nos enfants", a-t-il affirmé.

Formulant ses vœux pour l'année à venir, Mgr Valter Manga a exprimé le souhait que Noël 2025 marque pour le Sénégal un temps de renouveau, de confiance retrouvée et d'engagement collectif en faveur d'une paix durable.

Il a, enfin, invité l'ensemble des citoyens à s'impliquer activement dans la promotion de la fraternité, de l'espérance et de la cohésion nationale, avant de souhaiter à tous un joyeux Noël placé sous le signe de la paix.

Par ailleurs, l'évêque de Ziguinchor a rappelé que la paix demeure un préalable indispensable au développement durable de la Casamance, à l'issue d'une audience accordée par le Président de la République, en visite dans la région dans le cadre de sa tournée économique.

"La paix n'est pas seulement une affaire entre l'État et le MFDC (Mouvement des forces démocratiques de Casamance), elle concerne toutes les populations", a-t-il souligné, lançant un appel solennel à l'ensemble des acteurs, y compris "aux frères du MFDC", afin d'accueillir l'appel du chef de l'État et d'œuvrer ensemble pour une paix définitive.

Selon lui, toute réconciliation partielle resterait fragile sans l'adhésion pleine et entière des communautés à cette dynamique collective.