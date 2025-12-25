Sénégal: Thiès - L'Abbé Joseph Maissa Guéye souligne la dimension spirituelle de la célébration de la Nativité

Thiès — L'Abbé Joseph Maissa Guéye, curé de la cathédrale Sainte-Anne de Thiès, a souligné, mercredi, la profonde dimension spirituelle de la célébration de la Nativité, rappelant que la naissance du Christ constitue une preuve de l'amour divin et un appel adressé aux croyants à devenir, au quotidien, des artisans de paix et de joie.

S'exprimant à l'occasion de la messe de Noël, le prêtre a indiqué que "la bonne nouvelle que Noël constitue pour chacun et chacune d'entre nous réalise la promesse du Seigneur annoncée depuis longtemps par les prophètes".

Il a ajouté que cet événement atteste que "Dieu n'abandonne pas son peuple, il l'aime et lui envoie son Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur".

Selon lui, en célébrant Noël, "c'est ce Fils unique, ce cadeau de Dieu, cet amour infini que nous recevons", invitant ainsi les fidèles à mesurer toute la portée spirituelle de la Nativité.

S'adressant ensuite aux chrétiens, l'Abbé Joseph Maissa Guéye a insisté sur la responsabilité qui découle de l'accueil du Christ dans la foi et l'espérance.

"En recevant le Christ, ils doivent prendre conscience qu'ils sont véritablement enfants de Dieu. Recevoir la vie et la lumière par le Christ nous accorde beaucoup de grâce, mais aussi une lourde mission : en témoigner dans la vie de tous les jours", a-t-il martelé.

Le curé de la cathédrale Sainte-Anne a également mis l'accent sur la joie et la paix que le Seigneur apporte aux fidèles.

"Je voulais insister sur la joie que le Seigneur nous donne. Soyons des témoins de cette joie et de cette paix que le Christ est venu offrir au monde, dans nos familles et dans notre Sénégal", a-t-il exhorté, appelant les chrétiens à s'engager résolument en faveur de la paix.