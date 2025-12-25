Sénégal: Keur Massar - Les fidèles appelés à incarner la paix à l'exemple du Christ

Le curé de la paroisse Saint-Jude de Keur Massar, l'abbé Jean Félix Diandy, a invité jeudi, à l'occasion de la célébration de la solennité de Noël, les chrétiens à être des "missionnaires et des bâtisseurs de paix", à l'image de Jésus-Christ, "prince de la paix".

"Nous sommes appelés, nous aussi, à être des missionnaires et des bâtisseurs de paix, à l'image de celui dont nous célébrons la naissance", a-t-il déclaré lors de son homélie.

Rappelant la responsabilité qui incombe à tout baptisé, l'abbé Diandy a exhorté les fidèles à semer la paix "dans les familles, les quartiers et les lieux de travail". Selon lui, cette mission est au cœur même de l'engagement chrétien, tel que le Christ l'a enseigné.

"Il ne s'agit pas de rechigner à la tâche, mais de devenir de véritables artisans de paix, capables de transmettre celle que nous avons reçue et célébrée aujourd'hui", a-t-il insisté.

Soulignant l'incohérence de célébrer Noël dans la division, le prélat a estimé qu'"il ne sert à rien de fêter dans le déchirement et tout ce qui ne construit pas la paix", appelant les catholiques à vivre et à partager la paix reçue en ce jour.

Le curé de la paroisse Saint-Jude a également invité les fidèles à prier pour la paix au Sénégal et dans le monde. "Nous avons le devoir de prier pour que notre nation demeure dans la paix", a-t-il indiqué, rappelant que "l'on mesure l'importance de la paix surtout lorsqu'on la perd".

Il a enfin exhorté les chrétiens à œuvrer pour la cohésion malgré les différences, soulignant que "la diversité ne doit pas être un frein, mais un levier pour la construction et l'édification de la paix".

Abordant le sens spirituel de Noël, l'abbé Diandy a rappelé que cette fête marque "la grande solennité de l'Incarnation", signifiant que "Dieu vient établir sa demeure parmi les hommes".

"En se faisant chair, Dieu, à travers Jésus-Christ, se solidarise avec notre humanité pour nous aider à vivre en communion avec lui et à nous détourner du mal", a-t-il conclu.