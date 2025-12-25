Sénégal: Mbour - Les fidèles invités à préserver les relations humaines pour une harmonie sociale

25 Décembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Mbour — L'abbé Thierry Guérin Boutaud, vicaire à la paroisse Sainte-Marthe de Mbour, a exhorté, mercredi, les fidèles chrétiens et musulmans à cultiver et préserver les relations humaines, gage d'une coexistence harmonieuse au sein de la société, a constaté l'APS.

"Le message, c'est d'abord l'amour de Dieu, puis cette invitation à nous considérer tous comme des frères et sœurs", a-t-il déclaré dans son homélie, à l'occasion de la messe de Noël célébrée à minuit.

Selon le religieux, Jésus-Christ révèle à l'humanité que chaque personne peut être appelée fils ou fille de Dieu, ce qui implique une fraternité universelle entre les êtres humains. "Cela signifie que nous sommes frères et sœurs de Jésus et frères et sœurs les uns des autres", a-t-il souligné.

L'abbé Thierry Guérin Boutaud a rappelé que Dieu "est venu vivre parmi les hommes pour leur apprendre à aimer et à pardonner", reconnaissant que ces valeurs demeurent parfois difficiles à mettre en pratique dans la vie quotidienne.

"Le Seigneur nous aide et nous donne son Esprit afin que nous ayons cette capacité, ce désir et cette espérance d'aimer, grâce à son aide, et de nous aimer les uns les autres", a-t-il insisté devant de nombreux fidèles réunis pour la célébration.

Il a, par ailleurs, invité les croyants à vivre cette fraternité "sans distinction de pays ou de nationalité", rappelant que tous les hommes sont appelés à se reconnaître mutuellement comme frères et sœurs.

Évoquant le sacrifice du Christ, le vicaire de la paroisse Sainte-Marthe a rappelé que "Jésus est allé jusqu'à affronter la mort et le péché sur la croix pour que l'humanité soit délivrée", mettant en exergue le désir de Dieu de renouveler intérieurement les hommes "dans la joie, l'écoute, le regard bienveillant et le service des autres".

