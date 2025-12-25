Maroc: Ouezzane - Les réalisations de l'INDH en 2025 mises en lumière

Le Comité provincial de développement humain (CPDH) d'Ouezzane a tenu, mardi, une réunion consacrée au suivi de la mise en œuvre du programme d'action pour 2025.

Cette rencontre a été marquée également par la présentation du bilan de réalisation des projets relevant des quatre programmes de l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH) pour l'année 2025, ainsi que du bilan de la communication.

S'exprimant à cette occasion, le gouverneur de la province, Mehdi Chalabi, s'est félicité des résultats positifs obtenus par les programmes de l'INDH au cours de l'année 2025, passant en revue le bilan de réalisation des projets de l'Initiative dans le cadre de ses quatre programmes relatifs au rattrapage des déficits en infrastructures de base, à l'accompagnement des personnes en situation de précarité, à l'amélioration du revenu et l'inclusion économique des jeunes, ainsi qu'à l'impulsion du capital humain des générations montantes.

Le gouverneur a, à cet égard, souligné que les interventions de l'INDH ont été positives, avec la programmation de 123 projets pour un coût global de 32,68 millions de dirhams, dont 82 ont été achevés et 41 sont en cours de réalisation.

Il a précisé que ces projets concernent les infrastructures de base, le soutien aux catégories sociales vulnérables, la création d'initiatives génératrices de revenus et d'emplois pour les jeunes, ainsi que l'amélioration des services de santé et de nutrition maternelle et infantile et le renforcement des services éducatifs, contribuant ainsi à la promotion du développement local dans la province.

Le responsable territorial a exhorté les partenaires et intervenants à intensifier leurs efforts, afin d'accélérer la réalisation des projets sociaux conformément aux normes et critères convenus, tout en assurant leur pérennité, dans le but de promouvoir les services offerts, en particulier ceux destinés aux populations vulnérables et aux jeunes, ainsi qu'à la santé maternelle et infantile, en plus du renforcement du soutien éducatif.

Ont pris part à cette réunion le secrétaire général de la province, le président du conseil provincial d'Ouezzane, le président de la commune d'Ouezzane, ainsi que les membres du CPDH.