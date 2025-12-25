Maroc: Présentation du 5ème tome de 'Mémoire d'une identité et d'une patrie - Mémoires de Dakhla' de Hassan Lahouidag

Le cinquième tome de l'ouvrage "Mémoire d'une identité et d'une patrie : mémoires de Dakhla" de l'auteur Hassan Lahouidag, a été présenté, mardi à Rabat, dans le cadre de la 7e édition du Forum culturel "Florilège", organisé par l'Association Ribat Al-Fath pour le développement durable.

Ce volume s'inscrit dans le cadre du projet documentaire "Mémoire d'une identité et d'une patrie : mémoires de Dakhla", qui présente un récit des mémoires, des expériences vécues et des étapes du plaidoyer civil au service de la première cause nationale.

Présentant son ouvrage, l'auteur a indiqué que ce travail revient sur les réalisations de la diplomatie Royale concernant la question de l'intégrité territoriale du Royaume, à savoir le soutien international grandissant à la marocanité du Sahara et à l'initiative d'autonomie en tant que seule solution à ce conflit artificiel.

La publication met également en avant les chantiers d'envergure réalisés au Sahara marocain à la faveur notamment du modèle de développement des provinces du Sud, a-t-il indiqué, notant que la parution de cet ouvrage coïncide avec le 50e anniversaire de la glorieuse Marche Verte.

Pour sa part, le vice-président de l'Association Ribat Al-Fath pour le développement durable, Mustapha El Jaouhari, a jugé nécessaire de mener une lecture attentive et une analyse scientifique de cet ouvrage dans la mesure où il présente la question du Sahara dans ses dimensions historiques en s'appuyant sur des mémoires en lien avec les provinces du Sud.

La publication de ce volume intervient dans un contexte marqué par le cinquantenaire de la Marche Verte et l'appui international croissant au plan d'autonomie, a-t-il dit, notant que la ville de Dakhla représente un espace de développement, de rayonnement et de sensibilisation aux grandes causes nationales.

La 7e édition du Forum culturel "Florilège", organisé sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, prendra fin ce jeudi 25 décembre.