Maroc: Le Festival ComediaBlanca embrase l'Olympia - Gad El Maleh en invité de marque

L'Olympia a vibré, lundi soir, au rythme de l'humour marocain à l'occasion du Festival ComediaBlanca, présenté devant une foule nombreuse et enthousiaste.

La mythique salle parisienne affichait complet, réunissant un public venu en masse de toute la France, mais aussi du Maroc pour célébrer le rire, la culture et la créativité marocaines dans toute leur richesse.

Dès les premières minutes, l'ambiance s'est révélée haute en couleur, portée par une ferveur communicative et une énergie débordante. Les humoristes Oualas, Mimo Lazrak, Meryem Benoua, Jalil Tijani, Ethan Lalouz, Sarah Lele et John Sulo ont fait sensation lors de cette soirée qui inaugure la tournée internationale du festival.

Ce plateau inédit, où se rencontrent talents marocains et internationaux pour une expérience placée sous le signe du rire, du partage et de la célébration culturelle, a été complété par un invité de marque : Gad El Maleh qui a enchanté un public conquis par ses performances sarcastiques mêlant autodérision, finesse et clins d'oeil culturels.

Rires francs, applaudissements nourris et ovations ont rythmé la soirée sur un décor typiquement marocain, dans une ambiance de ferveur patriotique marquée au début du spectacle par l'interprétation à l'unisson de l'hymne national et le mot de bienvenue et d'encouragement de l'ambassadrice de Sa Majesté le Roi à Paris, Samira Sitail.

La diplomate marocaine a salué, à cette occasion, le talent remarquable des humoristes, soulignant leur capacité à faire rayonner l'humour marocain bien au-delà des frontières. Elle a également mis en avant la singularité et la richesse de la culture marocaine, une culture plurielle, vivante et profondément ancrée dans le partage et la convivialité.

Auparavant, Saad Lahjouji et Myriam Bouayad, co-fondateurs de ce festival, ont remercié les organismes et entités qui les soutiennent, notamment le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, les sponsors et le public.

Ils ont expliqué que Comediablanca dépasse le cadre d'un simple événement pour s'imposer comme une manifestation culturelle pluridimensionnelle, portée par la conviction que le Royaume dispose des talents nécessaires pour initier une véritable industrie de l'humour capable de rayonner à l'échelle internationale.

De Montréal à Abidjan, en passant par Bruxelles, Comediablanca entend, lors de sa tournée internationale, défendre un humour généreux, accessible et audacieux, ont-ils ajouté.

Dans l'élan incandescent de la soirée, le souffle de la Coupe d'Afrique des Nations a traversé la scène comme une évidence. En guise d'apothéose, les humoristes, drapés du maillot national, ont uni leurs voix à celles du public, faisant vibrer la salle au rythme des vivats, des youyous et des acclamations, dans un moment de communion intense et profondément émouvant.