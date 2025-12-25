Maroc: Essaouira à l'heure du Festival 'Jazz sous l'Arganier'

La 9ème édition du Festival "Jazz sous l'Arganier" sera organisée du 27 au 29 décembre à la Cité des Alizés, à l'initiative de l'Association Essaouira-Mogador.

"Dernier né de la quinzaine de festivals de musique qu'Essaouira a le talent et la générosité d'offrir chaque année aux mélomanes les plus exigeants, +Jazz sous l'Arganier+, sous la direction inspirée de Majjid Bekkas, nous invite en 2025 à une édition d'anthologie qui fera date", indique l'Association Essaouira-Mogador dans un communiqué.

Pendant trois jours, au fil d'une dizaine de concerts et de "Jams" qui se prolongent au-delà de minuit, le jazz dans la richesse et la profondeur de toutes les diversités fera escale à Essaouira pour sublimer les frontières et faire se rencontrer le souffle du saxophone des plus grands, le rythme des meilleurs batteurs du moment et la magie des cordes de la contrebasse à la guitare et du violon au piano, souligne la même source.

Porté par la magie de l'esprit souiri et la complicité de l'instant, ce millésime 2025 du "Jazz sous l'Arganier" sera marqué du sceau de l'exception notamment avec l'accueil de deux enfants d'Essaouira, deux musiciens prodiges reconnus et célébrés par la planète monde du jazz en harmonie et à l'écoute de tous les talents.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il s'agit de Mohammed Derouich, le guitariste fétiche d'Ibrahim Maalouf et de Rhani Krija, percussionniste emblématique d'Outre-Rhin qui a accompagné Sting tout au long de sa carrière. Derouich aura à ses côtés Stéphane Galland, batteur vedette de la scène européenne et Mihai Privan, saxophoniste tzigane qui nous vient de Roumanie, tandis que Rhani nous fera voyager avec Jacob Karizon, pianiste suédois connu pour avoir depuis longtemps fait place aux rythmes marocains dans son répertoire.

Sont également inscrits au programme le "Jet Fuel Trio", un groupe danois inspiré par le patrimoine africain et qui à Essaouira fera une large place à la Kora gambienne.

Avec le "JD Allen Trio", c'est l'époque John Coltrane qui s'invite à Essaouira comme le "Andres Coll Cosmic Trio" qui nous vient d'Ibiza pour une immersion inattendue dans l'univers de «l'Avant-Groove», inédit aussi le concert du trio belge "Munsch" qui a invité pour la circonstance Mourad Belouadi, musicien multi-instrumentaliste originaire de Mhamid Al Ghizlane, un dialogue inter-culturel comme Essaouira les aime, relèvent les organisateurs.

"Rendez-vous donc le 27 décembre à Essaouira pour cette 9ème édition du "Jazz sous l'Arganier" qui promet et qui va confirmer cette année encore la créativité, l'ouverture et la place privilégiée que le Maroc sait donner à toutes les musiques qui sont chez elles à Essaouira, du répertoire judéo-arabe à celui de la civilisation des Gnaouas, de la musique de chambre à la techno et du Jazz sous l'Arganier aux voix des Madihines de nos Zaouias", conclut le communiqué.