Le système électoral comporte des dispositions visant à mettre en place des mécanismes supplémentaires pour soutenir la représentation des femmes au Parlement et renforcer leur participation au processus de création des partis politiques, dans l'optique de trouver le mécanisme approprié pour consacrer la place de choix qu'occupent les femmes dans la société marocaine.

Renforcer la présence de la femme au sein des institutions représentatives nationales et garantir leur participation politique constituent des défis majeurs que le Maroc cherche à relever avec une ferme détermination, depuis l'accession de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, au Trône de Ses glorieux Ancêtres.

Ainsi, afin d'appuyer la représentation des femmes à la Chambre des représentants, le système électoral a introduit un ensemble de mesures, notamment la réservation des circonscriptions électorales régionales, jusqu'à présent mixtes, exclusivement aux candidatures féminines.

Cette mesure protégera les sièges réservés aux femmes à la première Chambre du Parlement en cas d'élections partielles ou d'activation du mécanisme de remplacement, en attribuant systématiquement le siège à occuper à une femme.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Ceci dit, la réservation de circonscriptions électorales régionales aux femmes ne les prive pas de leur droit de se présenter dans les circonscriptions locales.

Il s'agit, en effet, d'un mécanisme transitoire visant à familiariser les candidates avec le processus électoral et les doter de l'expérience nécessaire leur permettant de se présenter ultérieurement aux élections législatives locales.

Une autre mesure de soutien à la représentation féminine à l'hémicycle consiste en l'octroi d'importantes incitations financières aux listes de candidates présentées dans les circonscriptions électorales régionales, à condition que ces listes soient exclusivement composées de candidates de moins de 35 ans, qu'elles soient présentées sous la bannière de partis politiques ou par des candidates indépendantes.

S'agissant du renforcement de la participation des femmes à la création de partis politiques, les nouvelles dispositions exigent qu'au moins quatre femmes figurent parmi les douze membres requis pour déclarer la constitution d'un parti politique, et qu'elles représentent au moins un cinquième (1/5) des membres fondateurs requis d'un parti politique, soit au moins 400 femmes sur 2.000 membres fondateurs.

L'objectif est de favoriser l'intégration des femmes dans le paysage partisan national dès la naissance des partis, en accord avec la volonté politique d'améliorer la représentation de la gent féminine dans les structures des formations politiques.

Les nouvelles dispositions sont de nature à appuyer la présence des femmes au sein de l'institution parlementaire et renforcer leur implication dans la vie partisane nationale, leur ouvrant ainsi la voie pour participer, côte à côte avec les hommes, à l'édification d'un Maroc fort de ses institutions démocratiques capables de s'adapter à un monde en pleine mutation.