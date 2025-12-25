Ile Maurice: Let Us Help distribue cadeaux et matériel scolaire à 75 enfants

Le quartier de Bois Marchand, à Terre-Rouge, a vibré au rythme d'un Noël pas comme les autres. Le dimanche 21 décembre, rires d'enfants, regards émerveillés et émotions partagées ont marqué le Projet de Noël 2025 de l'organisation non gouvernementale (ONG) Let Us Help, placé sous le signe de la solidarité et de l'égalité des chances. Intitulée «Help Us Bring Smiles», cette initiative s'inscrit dans la mission de l'ONG : encourager la scolarisation et la persévérance scolaire des enfants issus de milieux défavorisés.

Bien plus qu'une simple distribution de cadeaux, l'événement a réuni une trentaine de familles confrontées à de lourdes difficultés sociales et financières. Au total, 75 enfants ont bénéficié d'un accompagnement concret, pensé pour répondre à des besoins réels et immédiats. Des cadeaux de Noël ont été remis, mais aussi des uniformes scolaires neufs, du matériel scolaire de qualité ainsi que du matériel artistique comprenant peintures aquarelles, cahiers de dessin, pastels à l'huile et pinceaux.

Des jus, des snacks pour enfants, des couches, des chaussures et des vêtements pour bébés ont complété ces dons essentiels. Au-delà des objets distribués, c'est surtout un message fort qui a été transmis : chaque enfant mérite les mêmes chances, sans distinction.

Émotion des parents et des enfants

Assise à l'écart, Angelina observe son fils, tout fier dans son nouvel uniforme, tenant un sac rempli de crayons et de cahiers. «Avec les difficultés de la vie, on pense d'abord à manger. Les fournitures scolaires passent après. Aujourd'hui, mon enfant est fier. Il s'est senti comme les autres enfants de sa classe. Ce n'est pas juste une aide matérielle ; c'est un énorme soulagement pour nous, parents», confie-t-elle, émue.

Du côté des enfants, l'émerveillement est palpable. Lorsque les boîtes d'aquarelles et de pastels sont ouvertes, les exclamations fusent. Pinceau à la main, un petit garçon, Jamel, glisse timidement : «Mo krwar mo pou fer enn zoli desin pou mo mama.» Des instants simples, mais puissants, qui rappellent combien l'accès à l'art, à la créativité et à l'éducation nourrit la confiance et l'estime de soi.

Ce qui distingue Let Us Help, c'est son approche de proximité et personnalisée. L'ONG travaille étroitement avec les parents et les enfants, instaurant un dialogue fondé sur la responsabilisation et la motivation. «Nous croyons fermement que lorsque les parents et l'ONG avancent ensemble, les résultats sont durables», explique son président, Diveyaperagassen Naidoo Vencatakistnen.

Chaque projet est ainsi pensé au cas par cas, en fonction des besoins spécifiques des familles. La qualité constitue un principe fondamental de l'action menée. Tout au long de l'année, Let Us Help distribue du matériel scolaire, des uniformes, des équipements sportifs et artistiques soigneusement sélectionnés. «Un enfant ne devrait jamais se sentir inférieur dans une salle de classe. Du bon matériel donne confiance et place l'enfant sur un pied d'égalité», souligne le président.

Principalement ancrée dans le nord de l'île, de Cap-Malheureux à TerreRouge, l'ONG s'appuie sur une présence de terrain constante. En 2026, Let Us Help célébrera ses sept années d'existence, un parcours patiemment bâti autour d'une conviction forte : l'éducation est la clé pour briser le cycle de la pauvreté. À Bois-Marchand, chaque sourire ce jour-là a rappelé l'essentiel. Semer l'espoir, un enfant à la fois, pour construire des lendemains meilleurs.