Afrique: Pavid Pagou - De l'exil à Salapoumbé au triomphe des lions à la CAN 2025

Le destin de David Pagou restera sans doute comme l'un des récits les plus saisissants de l'histoire du sport africain contemporain. Hier, sur la pelouse du stade d'Agadir, l'entraîneur camerounais a transformé un climat de crise politique en une épopée sportive victorieuse. Pour son match inaugural à la tête de la sélection nationale, comptant pour la première journée de la phase de groupes de la CAN 2025, il a mené son équipe à un succès précieux contre les Panthères du Gabon. Cette victoire inaugurale ne se limite pas à trois points comptables car elle valide un choix technique contesté au plus haut sommet de l'État quelques mois plus tôt.

Le parcours de David Pagou pour atteindre ce banc de touche ressemble à une course d'obstacles institutionnelle. Au plus fort du conflit entre la fédération et le gouvernement, sa nomination par Samuel Eto'o avait déclenché une réaction radicale du pouvoir public. Le ministre des Sports, Mouelle Kombi, avait alors ordonné son affectation immédiate à Salapoumbé, une localité extrêmement enclavée du département de la Boumba-et-Ngoko.

Ce bannissement administratif visait alors à entraver le fonctionnement du nouveau staff technique et à affirmer l'autorité ministérielle sur les décisions fédérales. Pourtant, le technicien n'a jamais abdiqué, transformant cet exil forcé en une période de préparation mentale intense.

Depuis son installation officielle le 1er décembre dernier, l'homme de Salapoumbé a su insuffler une rigueur tactique nouvelle au sein du football camerounais. Sa gestion humaine a permis de souder un vestiaire autrefois divisé par les querelles de clocher. Contre le Gabon, les Lions Indomptables ont fait preuve d'une discipline exemplaire, illustrant la revanche éclatante d'un homme de terrain sur la bureaucratie.

Ce résultat positif apaise temporairement les relations avec le Ministère des Sports, prouvant que seule la vérité du terrain permet de clore les débats de légitimité. En s'imposant lors de cette première journée, David Pagou s'inscrit déjà comme le visage du renouveau camerounais pour cette compétition continentale au Maroc.