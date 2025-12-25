Sénégal: Thilogne - Kissal lance la deuxième édition de son festival des cultures urbaines

Thilogne — La deuxième édition du festival des cultures urbaines de Thilogne a été officiellement lancée, jeudi, avec au programme des formations en slam, écriture poétique, rap et en création de projets culturels.

"Nous avions, par le passé initié des activités culturelles ici à Thilogne, mais depuis l'année dernière, nous avons décidé d'organiser un festival axé uniquement sur les cultures urbaines. C'est une manière d'échanger avec les jeunes et valoriser les talents locaux", a expliqué Abdoul Gadiri Mbow, président de l'association Kissal, initiatrice de l'événement.

Il s'exprimait à l'ouverture de ce festival de deux jours, placé sous le thème : "L'importance des cultures urbaines au service de l'écotourisme et du développement local".

Dans la matinée de jeudi, des activités telles qu'un atelier de rap, une formation sur la création de projets culturels, ainsi qu'un exposé sur le slam et l'écriture poétique ont été organisées au centre culturel de Thilogne, qui abrite la Fabrique artistique culturelle et citoyenne (FACC).

Pour l'après-midi, les organisateurs ont inscrit au programme une caravane poétique baptisée "Seppo poétique", prévue dans les rues de la ville.

"Nous avons inscrit la caravane dans le programme pour montrer que la culture doit être accessible à tous, car elle doit rencontrer la communauté en allant vers elle. A travers la caravane, nous allons sillonner des quartiers et lancer des messages utiles aux jeunes et à toute la population", a souligné M. Mbow.

Cette procession poétique sera, selon lui, "un moment de partage et de joie entre les jeunes de la localité". La manifestation se poursuivra vendredi avec un concert de rap et des séances de déclamation de slam, animés par des artistes venus de la région de Matam et de la Mauritanie.

Créée en 2013 par de jeunes rappeurs, l'association Kissal intervient dans les domaines culturel et humanitaire, notamment en faveur des enfants talibés.