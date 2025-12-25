Sénégal: Un centre de production céréalière inauguré à Ngaye Méckhé

Ngaye Méckhé — Un centre de production céréalière dédié à l'autonomisation économique des femmes a été officiellement inauguré, mercredi, à Ngaye Méckhé, marquant une avancée significative dans la modernisation de l'exploitation agricole locale.

La structure, qui bénéficie de l'assistance technique de l'Agence nationale d'appui à la modernisation des organisations (ANAMO), s'inscrit dans le cadre de la Vision Sénégal 2050, a indiqué le maire de la commune, Maguette Wade, lors de la cérémonie d'inauguration.

L'édile a salué l'engagement de l'État en faveur du développement territorial et rendu hommage aux femmes de Ngaye Méckhé, tout en exprimant sa reconnaissance aux plus hautes autorités de la République, pour leur accompagnement constant des initiatives locales.

Selon lui, ce centre "donnera de nouvelles ailes aux femmes", souvent confrontées à des difficultés d'accès au financement et aux ressources nécessaires à la réalisation de leurs projets.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a plaidé pour la mise en place d'un fonds de solidarité destiné à soutenir les activités économiques féminines, estimant que l'expérience accumulée localement constitue un capital de départ solide.

S'inspirant d'expériences internationales, notamment celles de la Banque populaire du Maroc, le projet ambitionne de concilier sécurité alimentaire, modernisation de l'exploitation agricole, transformation des produits céréaliers et autonomisation des femmes.

À ce titre, un appel a été lancé à l'État pour un appui renforcé, l'indépendance économique des femmes étant, selon le maire, tributaire de leur accès aux financements.

Le maire a également signalé la signature d'une convention de contrôle qualité entre la mairie et l'Institut de technologie alimentaire (ITA). Les soixante-dix boutiques de transformation mises en place, dans le cadre d'une chaîne de valeur intégrée, devraient, selon lui, "propulser Ngaye Méckhé".

Prenant la parole, l'adjoint au préfet du département de Tivaouane, Mamadou Thiam, a souligné que cette initiative s'inscrit "en droite ligne de la Vision Sénégal 2050", le nouveau référentiel des politiques publiques.