Sénégal: Mabouba Diagne réceptionne une cargaison de 1 050 bovins Guzerá et Girolando

Le ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l'élevage, Dr Mabouba Diagne, a réceptionné, mercredi, au môle 1 du Port autonome de Dakar (PAD), une cargaison de 1 050 bovins de races améliorées en provenance du Brésil, dans le cadre de la politique nationale d'amélioration génétique du cheptel initiée par l'État du Sénégal.

Cette opération s'inscrit dans la vision gouvernementale visant à bâtir un secteur de l'élevage moderne, compétitif et durable, à même de renforcer la souveraineté alimentaire et animale du pays.

"Aujourd'hui, nous accueillons un bateau transportant 1 050 bovins de races améliorées, composés de géniteurs et de vaches gestantes Guzerá, de vaches laitières Girolando, mais aussi de bovins Holstein", a déclaré Dr Mabouba Diagne.

Selon lui, le choix de ces races s'inspire de l'expérience brésilienne, qui a permis à ce pays d'atteindre l'autosuffisance en lait et en viande.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

"Le Brésil a réussi en combinant la robustesse de la race indienne Gir, à travers le Girolando, et le fort potentiel laitier de la Holstein néerlandaise. Ces animaux nous offrent à la fois résistance et productivité", a-t-il expliqué.

Le cheptel réceptionné est composé de 400 géniteurs Guzerá, 350 génisses Guzerá gestantes et 300 génisses Girolando gestantes. Tous les animaux ont été sélectionnés à l'issue d'un processus rigoureux d'agréage sanitaire et génétique, conduit par des vétérinaires sénégalais.

Prenant la parole lors de la cérémonie de réception, en présence notamment des responsables du Groupement des éleveurs et pasteurs du Sénégal (GEPES), le ministre a souligné que ces bovins sont adaptés aux conditions d'élevage locales.

"Ce sont des animaux capables de suivre nos troupeaux lors des transhumances et de s'adapter aux pâturages, ce qui est essentiel pour améliorer durablement le cheptel national", a-t-il indiqué, rappelant que l'amélioration génétique constitue une priorité affirmée par le président de la République et le Premier ministre.

L'opération a nécessité un investissement global de trois milliards de francs CFA, dont 1,45 milliard subventionné par l'État, le reste étant assuré par les contributions des éleveurs bénéficiaires, selon lui.

"C'est une excellente nouvelle pour le secteur de l'élevage. Comme annoncé précédemment, le processus se fera en toute transparence. Ces vaches seront progressivement réparties à travers l'ensemble du territoire national (...) ", a assuré Dr Mabouba Diagne.