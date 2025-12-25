Madagascar: Festivités - Un Noël fervent sous la pluie

Malgré les averses persistantes, les fidèles se sont rassemblés en grand nombre dans les églises pour célébrer Noël dans la ferveur et la prière. La pluie n'a pas entamé l'élan spirituel des croyants, qui ont marqué cette fête avec foi et communion.

Noël célébré avec foi et convivialité. Dans certaines paroisses, deux ou trois entrées ont même été nécessaires afin de mieux gérer l'affluence. Chants de louange, lectures bibliques et représentations de la nativité ont rythmé la soirée du 24 décembre, marquant la naissance du Christ dans un climat de paix et d'espérance.

De nombreux croyants qui ne fréquentent pas régulièrement les églises le dimanche ont choisi de s'y rendre, animés par l'espérance de salut et le désir de vivre pleinement la dimension spirituelle de cette journée. Dans certaines églises, Noël a également été marqué par la célébration de baptêmes, symbole de renouveau et de foi. Ces cérémonies ont donné une dimension particulière à la fête, renforçant l'esprit de communion et de partage qui caractérise cette journée.

Conjoncture

Après la messe de minuit ou celle du matin, de nombreuses familles se sont réunies autour d'un repas de fête, fait de mets préparés avec soin, dans un esprit de partage. Pour beaucoup, ce fut un moment précieux de retrouvailles, entre rires, souvenirs et bénédictions. Mais Noël ne s'est pas vécu de la même manière pour tous. Pour certains, faute de moyens, cette journée n'a pas eu la même saveur.

À Analakely, plusieurs marchands ont continué leurs activités comme un jour normal. Pas de pause, pas de festin, mais le quotidien à affronter, même en plein jour de fête. Entre célébration spirituelle, ambiance familiale et réalité économique, Noël 2025 aura une fois de plus révélé les contrastes de la société malgache.