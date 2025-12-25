Le Forum National des Organisations de Jeunesse du Gabon (FNOJG) organise, ce samedi 27 décembre 2025, une Conférence de Presse dédiée à la restitution officielle des résultats de la Grande Enquête Nationale en ligne et au sein de la Diaspora, portant sur le Dialogue Direct et Permanent entre la Jeunesse gabonaise et le Président de la République, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema.

Cette rencontre, prévue de 12h00 à 13h00 au ABC Mall des Charbonnages (Box 3), s'inscrit dans une dynamique de participation citoyenne et d'expression structurée des attentes, préoccupations et propositions de la jeunesse gabonaise.

1 - Une initiative portée par et pour et avec la jeunesse.

Lancée à l'échelle nationale et au sein de la diaspora, cette enquête en ligne a permis de recueillir les contributions de jeunes issus de divers horizons : étudiants, jeunes entrepreneurs, leaders associatifs, des mouvements des jeunes des Partis Politiques, religieux et culturels, acteurs communautaires et citoyens engagés. Elle traduit la volonté de la jeunesse de prendre part activement à la réflexion nationale sur les mécanismes de dialogue institutionnel, de gouvernance inclusive et de co-construction des politiques publiques.

À travers cette restitution, le FNOJG entend mettre en lumière la parole des jeunes, valoriser leur capacité d'analyse et proposer des pistes concrètes pour l'instauration d'un cadre de dialogue permanent, structuré et mutuellement bénéfique entre les autorités publiques et la jeunesse.

2 - Un Dialogue au coeur des priorités nationales.

La démarche s'inscrit en droite ligne avec la vision des plus hautes autorités en tête desquelles le Président de la République, Son Excellence, Brice Clotaire Oligui Nguema, qui placent la jeunesse au centre du projet national de transformation, de stabilité et de développement durable ( du Plan National de Croissance et de Développement 2026-2030, particulièrement en son Pilier 2 axé sur l'employabilité et l'entrepreneuriat des jeunes). Le dialogue direct apparaît ainsi comme un levier essentiel pour renforcer la confiance, améliorer la prise en compte des réalités de terrain et encourager l'engagement civique responsable.

3 - Une rencontre ouverte aux médias et aux organisations de jeunesse.

La Conférence de presse réunira les organisations de jeunesse, ainsi que la presse nationale et internationale, dans un esprit de transparence, de pédagogie et de responsabilité collective. Elle vise également à informer l'opinion publique, à nourrir le débat national et à susciter un engagement accru autour des questions de participation des jeunes à la vie publique.

À travers cette initiative, le Forum National des Organisations de Jeunesse du Gabon réaffirme son rôle d'interface entre la jeunesse et les institutions, et son engagement à promouvoir une jeunesse écoutée, consultée et pleinement actrice du devenir du Gabon.