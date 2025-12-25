Gabon: Données, réseaux, fréquences - L'ANINF au centre du numérique gabonais

Au Gabon, la maîtrise de l'espace numérique constitue un enjeu majeur de souveraineté nationale. Cette responsabilité revient à l'Agence Nationale des Infrastructures Numériques et des Fréquences (ANINF), administration publique spécialisée dans la conception, l'organisation et la sécurisation des infrastructures numériques du pays.

Placée sous la tutelle du ministère de l'Économie numérique, de la Digitalisation et de l'Innovation, l'ANINF agit en tant qu'agence opérationnelle de l'État. Sous la conduite de son directeur général, Alberto Wenceslas Mounguengui Moudoki, l'action de l'agence a récemment été mise en lumière dans un reportage de nos confrères de Afrique Media News.

Les missions de l'ANINF couvrent l'ensemble de l'architecture numérique nationale. L'agence intervient notamment dans la régulation du spectre des fréquences, le déploiement de la fibre optique, la sécurisation des réseaux informatiques, la connectivité des structures publiques, ainsi que le développement de services numériques et l'accompagnement des technologies émergentes.

Pour mener à bien ces missions, l'ANINF s'appuie sur quatre directions techniques :

la Direction des Applications, la Direction de l'Ingénierie et des Réseaux, la Direction des Systèmes d'Information et de la Sécurité Informatique, et la Direction des Fréquences et de l'Audiovisuel. Ces entités constituent l'ossature technique de l'agence et assurent la mise en oeuvre concrète des projets numériques.

Véritable bras opérationnel de l'État dans son champ de compétence, l'ANINF intervient dans la planification, la mise en oeuvre et le suivi des infrastructures numériques, sans se substituer aux prérogatives stratégiques des autorités de tutelle.

L'agence est également impliquée dans les projets structurants nécessitant une intégration numérique en amont. À ce sujet, le directeur général souligne :

« Nous avons été associés dès le départ pour apporter notre expertise afin d'intégrer la fibre optique dès la phase de conception des infrastructures. »

L'ANINF adopte par ailleurs une démarche progressive dans le déploiement des services numériques : « Nous procédons de manière méthodique : d'abord l'infrastructure, ensuite les services, puis les applications. »

La formation de la ressource humaine demeure un axe essentiel de cette dynamique. Selon Alberto Wenceslas Mounguengui Moudoki : « La transformation numérique repose sur la maîtrise des technologies et surtout sur la formation des compétences locales, indispensables à une souveraineté numérique durable. »

Créée en 2011, l'ANINF contribue depuis plus d'une décennie au développement de l'économie numérique et au renforcement de la souveraineté digitale du Gabon, en partenariat avec des acteurs nationaux et internationaux.