Togo: Une taxe au service des routes

25 Décembre 2025
Togonews (Lomé)

L'office togolais des recettes (OTR) a mobilisé à fin octobre 2025, 2,7 millards de Fcfa grâce à la taxe sur les véhicules à moteur (TVM). Soit près de 12% de plus que l'année dernière sur la même période.

La TVM, est un prélèvement fiscal instauré par l'État dans le cadre des réformes visant à renforcer le financement des infrastructures routières et à moderniser la mobilisation des recettes publiques.

La TVM est une taxe annuelle due par les propriétaires de certains types de véhicules circulant sur le territoire. Elle est collectée par l'OTRet s'inscrit dans la politique de rationalisation et de sécurisation des recettes fiscales engagée par le Togo ces dernières années.

Mise en oeuvre depuis 2019, la TVM concerne notamment les motos de plus de 125 cm³, les tricycles, les véhicules utilitaires, les camions, les autobus, les gros porteurs.

Le montant à payer varie selon la catégorie du véhicule. Il est compris entre 5 000 et 40 000 Fcfa par an.

Dans un pays où le transport routier joue un rôle central dans l'économie, la TVM constitue un levier important pour maintenir des routes praticables et durables.

