Togo: Qui a intérêt à déstabiliser le partenariat UE-Togo ?

25 Décembre 2025
Togonews (Lomé)

L'ambassadeur de l'Union européenne, Gwilym Ceri Jones, est sorti de sa réserve pour répondre aux accusations faisant état d'un supposé 'agenda caché' de l'UE dans sa coopération avec l'Afrique et le Togo.

Ces rumeurs sont alimentées sur les réseaux sociaux par des comptes 'panafricanistes' sur le thème 'A bas la colonisation'. Des campagnes menées par un certain nombre d'Etats qui souhaitent chasser l'Occident d'Afrique. La musique est connue, le narratif également.

S'exprimant récemment sur une radio privée de Lomé, le diplomate a tenu à rappeler la transparence et la clarté du partenariat entre l'Union européenne et les pays africains. Une coopération qui porte sur des secteurs essentiels comme l'éducation, la sécurité, la santé, la décentralisation ou l'accès à l'eau.

Le Togo bénéficie directement de ce partenariat.

