Cote d'Ivoire: Arbre de Noël 2025 - Plus de 150 enfants handicapés reçoivent la magie de Noël

Le Rotary Club, le Rotaract et l'Interact Abidjan Atlantis ont organisé un arbre de Noël à l'intention des enfants du centre Ceseh de Yopougon le 21 décembre 2025. Au cours de ce moment féérique, marqué par la magie de Noël, un décor de guirlandes illuminées et de boules a émerveillé les participants. À cette occasion, 153 enfants en situation de handicap dudit centre ont reçu des cadeaux.

La présidente de l'Interact Abidjan Atlantis, Marie-Pascale Ibitowa, a souligné le caractère émouvant de cette célébration : « C'est avec une immense joie et beaucoup d'émotion que, au nom des clubs Rotary, Rotaract et Interact Abidjan Atlantis, je partage cet instant merveilleux. Noël est un moment particulier, un temps de partage, de solidarité, d'amour et d'espoir. À travers cette activité, notre club a souhaité offrir bien plus que des cadeaux : offrir des sourires, de la chaleur humaine et des souvenirs heureux à ces enfants qui sont au coeur de notre action aujourd'hui. »

L'objectif de cette cérémonie était d'apporter de la joie aux enfants, de leur rappeler qu'ils ne sont pas seuls et de leur montrer que la solidarité peut illuminer des vies, surtout en cette période festive.

Cette activité s'inscrit pleinement dans les valeurs du Rotary, notamment la compassion, le service à autrui et l'engagement communautaire. Elle est également le fruit d'un travail collectif, rendu possible grâce au soutien du Rotary Club Abidjan Atlantis, de l'Interact Club Abidjan Atlantis, des responsables du Ceseh, des parents, ainsi que de l'ensemble des partenaires et donateurs.

Au nom des clubs Rotary, Rotaract et Interact Abidjan Atlantis, elle a adressé ses sincères remerciements à tous pour la confiance, l'engagement et l'amour manifestés en faveur de cette noble cause. « Chers enfants, cette journée est la vôtre. Profitez de chaque instant, amusez-vous, riez, chantez, dansez et, surtout, gardez toujours espoir, car vous êtes notre avenir et notre plus belle richesse », a-t-elle conclu.

Elle a achevé son intervention en souhaitant à tous un joyeux Noël, placé sous le signe de la paix, du bonheur et de la lumière.